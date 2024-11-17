美聯儲減息預期降溫 美歐股市回軟 疫苗股遭拋售 主要科技股普遍跌

明報記者 蕭嘉聰

道指上周低開162點後，跌幅曾擴大至最多344點，收市報43,444點，跌305點或0.7%；標指跌1.32%，報5870點；納指跌2.24%，報18,680點。一周累計，納指跌3.15%最多，道指及標指分別跌1.4%及2.08%。

「美股七雄」僅Tesla逆市升

「美股七雄」只有特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價向上，其他科網股齊受壓。亞馬遜（美：AMZN）收市跌4.2%至202.61美元，本周公布業績的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價跌3.3%至141.98美元；Tesla逆市上升，收市升3.1%至320.72美元。

美國總統當選人特朗普提名反疫苗論者小羅拔甘迺迪擔任衛生及公共服務部長，疫苗股上周五被拋售，莫德納（美：MRNA）收市挫7.3%至36.85美元，輝瑞（美：PFE）、BioNTech（美：BNTX）分別跌4.69%及3.7%。迷幻藥及精神科藥物概念公司則有支持，ATAI Life Sciences（美：ATAI）收市大升逾17.5%，Cybin（美：CYBN）亦升逾5%。

金龍指數上周五收市報6502點，升0.8%，阿里巴巴（美：BABA）公布季度業績後，股價跌2.2%，嗶哩嗶哩（美：BILI）亦跌1.56%。

美銀：應更多投資中國歐洲股市

Astoria Advisors首席執行官及兼首席投資官John Davi稱，股市的估值昂貴，認為鮑威爾的演講反映美聯儲官員不急於降低利率，或是上周五出現拋售的主要原因。他又指利率愈高，股票風險溢價更有利債券表現。

美銀分析師Michael Hartnett認為，特朗普計劃在明年1月20日就任總統後提高關稅，美國以外地區包括中國及歐洲將採取更寬鬆的財政和貨幣政策，以應對潛在加徵關稅的影響。由於借貸成本降低、貨幣貶值及油價下跌，將令中國及歐洲金融狀况較美國大幅寬鬆，投資者應在特朗普明年初就職前，把更多資金投放在海外股市，包括中國和歐洲股市。

恒指夜期高水32點

港股方面，恒指夜期上周五收報19,458點，升39點，較恒指收市高水32點。港股ADR比例指數收報19,478點，升52點，不過股份呈個別發展，匯控（0005）ADR較港股收市價升1.78%；吉利汽車（0175）ADR較港股收市跌5.5%。