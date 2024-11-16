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經濟
2024年11月16日星期六
睇樓手冊
政府發200億基建債 保底息3.5厘 可加碼至250億入場費1萬 11.26起開售
內地零售增4.8%勝預期 8個月最佳
彭博料70城市新建房價跌幅收窄至0.5%
政府修訂全年GDP增長至原下限2.5%
中證監訂市值管理指引 促增回報
阿里上季經調整利潤跌9% 符預期 CFO：佣金率有提升空間 ADR較港低2%
9月稱盡買中資股 對冲基金名人沽阿里
恒指六連跌累瀉1527點 個半月低
聯想次季多賺44% 中期息升6%
滬深港通中國企業指數下周四登場
大家樂推「食得樂」軟餐 助吞嚥障礙者
北京市長晤匯控CEO 冀擴當地投資
鮑威爾放鷹 稱毋須急減息 12月降息概率跌至55% 債息升美股挫
日上季GDP增長 顯著放緩至0.9%
巴郡上季首建倉多美樂Pool 近沽清Ulta Beauty
利福：雙子匯投資150億 逾10年回本 1期開幕設崇光啟德店 出租率逾95%
啟德7新盤未來一年擬登場 涉近6900伙
ST. GEORGE'S單日連沽3伙 吸金1.8億
緹岸迷你銀主盤售198萬 4年貶值五成
樓上燕窩莊相關人士1900萬購上水舖
奧海城打造麵包超人主題樂園
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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