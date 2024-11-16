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經濟

香港地產

ST. GEORGE'S單日連沽3伙 吸金1.8億

【明報專訊】市區一手豪宅交投活躍，信置（0083）等發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，單日連沽3伙，套現近1.8億元，成交價、呎價最高為第3座19樓B室，實用面積1839方呎3房戶，連車位成交價8125萬元、實呎4.4萬元；同座19樓C室，實用面積772方呎兩房戶，成交價2475萬元、實呎3.2萬元。

項目自2020年推售至今累沽93伙，總套現逾82億元，平均每伙作價逾8800萬元。

何文田同區新盤、新地（0016）牽頭的太子道西233號，上載首份銷售安排，下周二 （19日） 起每日上午10時至下午6時，招標4伙位於18及19樓特色戶，以及4伙11樓4房戶，樓價會以同系新盤啟德天璽·天作參考，明年1月31日截標。

太子道西233號首推8伙

下周二起招標

另華懋薄扶林VICTORIA COAST，獲外籍客斥2500萬元購入A座5樓2室，實用面積1367方呎兩房戶、實呎1.82萬元。宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD 昨日首對外開放設於銅鑼灣的示範單位，錄逾1000參觀人次，今日起收票。

新界豪宅亦不乏成交，香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路林海山城，以6640萬元售出山城徑18號洋房，實用面積3320方呎連花園和天台等、實呎2萬元。另百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，獲一組買家連購兩伙4房戶、涉逾6131萬元，其中第5座5樓A室實用面積1623方呎，連車位成交價3164.7萬元、實呎1.95萬元；毗鄰B室實用面積1612方呎，連車位成交價2966.4萬元、實呎1.84萬元。

相關字詞﹕101 KINGS ROAD 富豪．山峯 林海山城 VICTORIA COAST 太子道西233號 豪宅 St. George's Mansions

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