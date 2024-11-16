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經濟

香港地產

利福：雙子匯投資150億 逾10年回本 1期開幕設崇光啟德店 出租率逾95%

【明報專訊】九龍新興住宅及商業區啟德，再有大型全新商業項目落成；於2016年底成功投地、利福國際發展的啟德雙子匯，第一期崇光百貨（SOGO）昨日在風雨中開幕，但崇光啟德店定位與銅鑼灣店稍不同，暫未見國際頂級奢侈品牌進駐。利福國際集團主席兼執行董事劉鑾鴻表示，該店亮點是設有東九龍最大規模的美妝銷售區域，而對當年以全港最貴商業地姿態投得地皮，他認為地價不算高，項目總投資額即使超過150億元，回本期必定超過10年，但實際回本期並不是集團最重要考慮因素，而是希望項目「長做長有」。

明報記者 林尚民

攝影 廖凱霖

昨日開幕的雙子匯第一期，樓高22層，地庫一層至9樓為崇光啟德店，但多間原於銅鑼灣店均設有分店的國際頂級奢侈品牌，如 Hermès、Prada、Gucci、Burberry等，暫時未見進駐；目前有Chanel、Christian Dior等設立美妝專櫃。崇光啟德店設有超過480個品牌，包括22個首次進駐香港的知名品牌，目前出租率超過95%。

輕奢侈品牌進駐 開幕日銷售佳

人稱「細劉」的劉鑾鴻指出，崇光啟德店主打東九龍最大的美妝銷售區，該區域設於大廈地庫及地面層，提供超過110個品牌，並有部分輕奢侈品，他表示，項目開業是一個新開始，集團會不停改進，接受消費者意見，無論在品牌及服務會一直改進。

現時本港零售市道大不如前，商舖租金較高峰期大幅回落；劉認為，目前市道的確較疲弱，估計商舖租金只會穩定發展，但項目一期為百貨公司，經營模式不同，收入大多來自商戶分成，所以商場可因應市况更靈活地調節，以達至合理利潤。他表示，以崇光啟德店昨日開幕首兩小時計，銷售額理想。

劉鑾鴻：地價不貴 望「長做長有」

當年以近74億元投得地皮，成當時本港最貴重商業地，總樓面約110萬方呎；劉鑾鴻認為，項目每方呎樓面地價不到7000元，並不昂貴，即使總投資額達150億元，回本期必定逾10年，但集團並不急功近利，故實際回本期多少年，不是最重要因素，但肯定回報不會差。他續稱，希望項目一直「長做長有」，目標是服務好周邊居民及消費者，就如崇光品牌在香港立足40年，相信未來仍有40年、60年。

此外，項目1期16樓以上為寫字樓部分，劉表示暫時由集團自用，不會對外出租；至於2期部分，會以商場形式營運，亦會有較多食肆及超級市場，該部分主要商戶以較年輕客群為主，預計最快明年中開幕。

對北上消費成近年港人熱話，劉鑾鴻認為此現象屬正常，不應擔心這些事。不過，他指出，零售業最終仍要依靠本地需求，不能單靠遊客，業界需要做好自己，並迎合及適應市場的變化，例如提供更多體驗式服務。

相關字詞﹕崇光百貨 利福國際 雙子匯

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