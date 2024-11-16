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經濟
國際金融

巴郡上季首建倉多美樂Pool 近沽清Ulta Beauty

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）披露，第三季首次建倉消費股多美樂（Domino's Pizza）（美：DPZ）及泳池設備分銷商Pool Corp.（美：POOL）的股票，並幾乎清倉了第二季才建倉的美妝股Ulta Beauty（美： ULTA），另減持信用卡公司Capital One（美：COF）。多美樂和Pool早段股價最多升逾5%。

按巴郡的標準，其對新建倉的股票持貨不多。截至9月底，其持有的多美樂股票約值5.49億美元，而Pool約值1.52億美元。這兩隻股票都沒有受標普500指數今年25%的升勢影響。截至周四收市，多美樂今年以來的股價僅升5.8%，而Pool則下跌10%。

頭9月淨沽出1270億美元股票

持續沽出蘋果（美：AAPL）和美銀（美：BAC）套現之際，巴郡今年頭9個月淨沽出價值1270億美元股票，在截至9月底持有的現金達3250億美元。

路透社引述知情人士稱，美國候任總統特朗普的過渡團隊，計劃停止向購買電動車的消費者提供7500美元的稅收抵免，有可能進一步打擊原已陷於停滯的美國電動車轉型。不過消息稱特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的代表已告訴特朗普團隊支持終止補助，因為這將為通用汽車（美：GM）等對手帶來更大打擊。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕Domino's Pizza 巴郡 股神巴菲特

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