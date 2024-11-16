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經濟
國際金融

日上季GDP增長 顯著放緩至0.9%

【明報專訊】日本第三季GDP初值，剔除物價變動因素後，按季折合成年率增長0.9%，較分析師預期高出0.2個百分點，連續兩季實現正增長。不過第三季的GDP增幅，較次季向下修訂至2.2%的增幅顯著下滑，為日本首相石破茂最早於下周發布經濟刺激計劃提供理據。數據公布後，日圓兌每美元曾低見156.74，創3個月低位；每百日圓兌港元在5算以下，其後日圓兌每美元回升至155水平，而每百日圓兌港元重返5算。

日圓兌港元曾跌至5算以下

受惠於加薪帶來的收入環境改善，為日本GDP貢獻一半以上的個人消費，第三季按季增長0.9%，高於預期。經濟再生大臣赤澤亮正表示，日本經濟正處於關鍵時刻，從長期的成本削減型經濟，轉向由更高工資和更多投資驅動的增長型經濟，在就業和收入改善的背景下，預計經濟將繼續溫和擴張。凱投宏觀的分析指，日本央行會因為消費者支出的強勁表現而受到鼓舞，預計日本央行將在12月會議加息。不過部分經濟學家憂慮日本企業投資仍然疲軟。

英GDP按季增0.1%遜預期

英國第三季GDP初值，按季僅增0.1%，升幅小於預期，是3個季度當中最低的增長，反映經濟動力轉弱。其中9月GDP按月出乎意料收縮0.1%，市場原預期增長0.2%。在英國GDP佔主導地位的服務業第三季按季僅增0.1%，而工業生產按季跌0.2%。凱投宏觀指出，英國過去6個月只有兩個月錄得按月經濟增長，其餘4個月處收縮或停滯不前，經濟動力較之前預期弱，但隨着政府透過債務融資來增加開支刺激經濟，預計英國未來幾季GDP增長將加快。

（綜合報道）

[國際金融]

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