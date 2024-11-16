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經濟
國際金融

鮑威爾放鷹 稱毋須急減息 12月降息概率跌至55% 債息升美股挫

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾周五凌晨在達拉斯一場活動表示，美國經濟表現「相當好」，並「未釋出任何急需減息的信號」，讓美聯儲有空間審慎減息。他稱如果經濟數據允許，緩慢減息是「明智之舉」。鮑威爾預告減息歎慢板後，市場下調減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示交易員押注12月減息0.25厘概率，昨晚降至五成半，相比其發言前此概率在八成以上。交易員另押注美聯儲在今年12月減息後，明年只會減息兩次，每次0.25厘。

根據美聯儲9月時公布的「點陣圖」，美聯儲成員預期明年共減息1厘。美股三大指數昨早段延續周四跌勢，道指跌逾百點，納指跌逾1%。對利率敏感的美國兩年期國債息率，昨晚高見4.37厘，相比上周五收報在4.25厘水平。作為按揭利率指標的美國10年期國債孳息率，在鮑威爾發言後反彈至4.45厘，昨晚再升穿4.5厘，在4個月高位徘徊。沒有利息收入的金價繼續下滑，現貨金昨低見每盎司2554.58美元，本周以來跌約4%。

料通脹續降 過程有顛簸

鮑威爾表示，本周公布的美國通脹升幅略高於美聯儲預期，但他重申通脹仍將繼續下降，儘管下滑進程會有顛簸。美國10月消費者物價指數（CPI）按年升2.6%，是7個月以來首次增長加快。

鮑威爾認為美國經濟仍然穩健，但在高利率的影響下，就業市場有所降溫。他說，中性利率水平（既不限制也不刺激經濟增長的利率）仍存在不確定性，因此要審慎行事，當美聯儲接近中性利率水平，美聯儲官員可考慮放慢減息步伐，以便更準確作出決策。他的言論與達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）等官員一致，主張對減息保持審慎。

CreditSights的分析指出，鮑威爾的講話偏向鷹派，其對貨幣政策未來的處理，偏向於風險管理。

Stifel Financial首席經濟學家Lindsey Piegza則指，美聯儲「處於按暫停鍵的邊緣」。她預期明年1月美聯儲會暫時按兵不動，估計明年最多減息3次。

摩通：最快1月放慢減息

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli預期，美聯儲仍可能在12月減息，但鮑威爾的講話，為最快明年1月放慢減息打開大門。

事實上，近期的數據並不支持美聯儲維持較快的減息步伐。昨晚公布的美國10月零售銷售按月增長0.4%，較預期高出0.1個百分點。美國上周的首次申領失業救濟人數已降至6個月低位。

美聯儲9月大刀闊斧減息半厘應對當時就業市場可能轉弱迹象。美聯儲在上周的會議繼續減息0.25厘，將基準利率下調至介乎4.5厘至4.75厘。市場原預期減息會導致資金撤出貨幣市場基金，不過由於美國貨幣市場基金利率下降速度較銀行慢，資金繼續投入貨幣基金。在截至本周三當周，美國貨幣市場基金資產總規模首次突破7萬億美元。貨幣市場基金通常投資於美國短期國庫券及其他短期票據。美3個月期國庫券孳息率目前約為4.52厘，較美國10年期國債孳息率高出約7個基點。

（綜合報道）

[國際金融]

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