滬深港通中國企業指數下周四登場

恒生指數公司伙港交所推出

滬深港通中國企業指數的成分股包括於香港、上海及深圳證券交易所上市並可透過滬深港通買賣的80家市值最高的中國企業，均衡涵蓋香港及內地不同行業。截至今年10月底，權重最高的行業為金融業（24%），其次分別為非必需性消費、必需性消費、資訊科技業及工業，另佔指數權重56%。該指數總市值接近3.9萬億美元，今年首10個月錄得20%增長，跑贏市場基準2.9個百分點。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯指出，滬深港通中國企業指數是恒生中國企業指數的延伸，進一步納入符合互聯互通交易資格的大型A股，使其成為一條全面性中國指數。

港交所：進一步豐富產品生態圈

港交所行政總裁陳翊庭表示，新指數彰顯港交所致力於提升內地與國際市場的互聯互通機制，為投資者提供更多選擇及機遇，繼續發展新興業務。陳續指出，期待與資產管理人、發行人和市場參與者緊密合作，以此指數為基礎開發更多新產品，進一步豐富滬深港通的產品生態圈，讓香港資本市場更具活力。港交所及恒生指數公司下周四舉行指數推出儀式。