聯想次季多賺44% 中期息升6%

業績開市前公布，昨早段股價最多升近2%見9.52港元，惟後市走弱以全日低位收市，報9.17港元跌1.8%，見1個月低，成交10.93億港元。

非個人電腦分部佔總收入46%新高

按截至今年9月底止6個月業績計，收入按年升21.9%至332.97億美元；經營溢利升26.7%至11.45億美元；純利升41.3%至6.02億美元。另非個人電腦分部佔總收入的46%，創新高，反映核心個人電腦業務以外的增長。

聯想今年5月公布與沙特阿拉伯主權財富基金Public Investmet Fund全資附屬Alat訂立戰略合作框架協議，集團昨日指出，股東已批准戰略業務交易，包括向Alat發行20億美元的零息可換股債券及11.5億份認股權證，預計Alat的參與將使集團的全球供應鏈更多元化，有助擴大集團在中東和非洲地區的業務。

楊元慶：現評特朗普政策言之尚早

就特朗普進駐白宮對聯想集團業務帶來的潛在影響，聯想董事長兼首席執行官楊元慶表示，目前評估新政府的計劃或政策還言之尚早，但他強調，集團的收入在地理上分佈非常均衡。除了中國的製造中心外，聯想亦在日本、印度、德國、巴西等9個市場，擁有30個製造基地，相信有助集團有效應對各地市場的宏觀和微觀環境挑戰。

另一方面，執行副總裁兼智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi預計，在疫情期間大量售出的PC（個人電腦）即將進入更換周期，而AI PC的功能為用戶提升生產力，帶來全新體驗，相信這能促進AI PC的出貨量增長。他預計在未來PC出貨中AI PC的比例中，根據聯想的定義，明年AI PC的市場份額將達到至少20%；到2026年底或2027年初，這比例將增至70至80%。