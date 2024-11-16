恒指六連跌累瀉1527點 個半月低

北水淨流入9億 較周四減95%

大市成交額1555億元，北水南下淨流入9.22億元，較周四減95.31%。全周計，恒指累跌6.28%，國指累跌6.45%，科指累跌7.29%，跌幅均為5周以來最大。

績後吉利跌5% 網易彈12%

跌市元兇包括公布業績後的吉利汽車（0175）跌5.18%，成第二大跌幅藍籌，友邦保險（1299）跌1.8%，港交所（0388）跌1.7%、阿里巴巴（9988）公布中期業績前跌0.85%，騰訊（0700）跌0.59%。網易（9999）第三季盈利跌幅比預期小，瑞銀及麥格理均將目標價調高至198元，股價逆市彈12.1%，加上匯控（0005）及中國移動（0941）分別升0.8%及1.3%，貢獻恒指升36.8點。京東系績後表現各異，京東健康（6618）升4.15%，京東（9618）及京東物流（2618）分別跌1.8%及5%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，市場預計將有更多增量支持政策，故以恒指在9月23日收報18,247點為政策市底部，預計在高位20,500點之間上落。