9月稱盡買中資股 對冲基金名人沽阿里

中國股票佔比提升 增持拼多多

Appaloosa Management向美國證交會提交的披露文件顯示，雖然該對冲基金中國股票持股比例由第二季的26%增至上季的38%，不過上季仍累計減持旗下5%的阿里持股。

截至9月底，阿里仍是該基金最大持股佔比的公司，佔其67億美元股票投資組合的16%。

此外，Appaloosa Management亦減持KraneShares滬深中國網路ETF（美：KWEB）及百度（美：BIDU）的持股；增持拼多多（美：PDD）逾1倍，並加大京東（美：JD）和貝殼（美：BEKE）持股。

Michael Burry增持阿里 惟買認沽期權

此外，電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型人物美國對冲基金經理Michael Burry上季增持阿里及百度同時加碼買入認沽期權，反映其對持有中國股票持謹慎態度。

Michael Burry旗下管理公司Scion Asset Mangement上季增持近三成阿里股份至20萬股，同時購買名義價值相當於其阿里持股84%的認沽期權，如阿里股價下跌，可透過認沽期權鎖定利潤或限制損失。

Michael Burry亦採取同一策略加注百度和京東，京東持股增加一倍，同時增加對該倉位的看跌押注；百度持倉就增加66%，以及買入認沽期權作對冲。截至9月底，阿里在內的3隻中國股票價值5400萬美元，約佔Scion Asset Mangement投資組合的65%。