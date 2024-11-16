政府修訂全年GDP增長至原下限2.5%

下調基本通脹預測至1.1%

季內私人消費開支續跌1.3%，整體貨物出口增長減慢至4%，服務輸出則進一步升2.4%。整體投資開支按年增加3.7%。經季節性調整失業率維持在3%，與上季相同。政府經濟顧問梁永勝認為，連同9月中減息因素，經濟動力仍可在今年第四季維持，現時可見市面氣氛好轉。

他指出，隨着美國選出新一屆政府並揚言加關稅，加劇貿易摩擦，甚至擬推行擴張性財政政策，料對環球以至國家經濟帶來不利影響。但他預期內地推出刺激經濟措施，有助抵消影響並幫助香港經濟發展。至於美國的措施影響多大，要視乎最後推出程度有多大而定。而擴張性財政政策，亦料令通脹為時較長，連帶減息步伐也受影響；同時其他國家有什麼反應，令情况不確定。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，香港第三季經濟按年增長1.8%，為去年第二季以來最低。貨物貿易、內需及私營樓宇建設開支跌幅擴大，公營部門樓宇及建造卻連續兩季錄得按年20%或以上增長，有助紓緩整體經濟增長下行壓力。考慮到本港出口進一步轉弱，內需未見改善，他們將本港今年全年經濟增長預測由3.2%下調整至2.6%，與政府新修訂的2.5%預測相若。

立法會（進出口界）議員黃英豪認為，香港實現2.5%增長率並不算低，並對未來前景審慎樂觀。截至今年9月，投資推廣署已協助470家企業在港開設或擴展業務，帶來超過450億元直接投資，加上內地新一輪推動經濟和利港政策等，他相信全年GDP增長有機會略高於目前的預測。