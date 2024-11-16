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經濟

彭博料70城市新建房價跌幅收窄至0.5%

【明報專訊】內地政府推出穩定樓市措施效果漸顯，國家統計局公布10月份內地70個城市樓價數據，彭博計算新建商品住宅樓價按月跌0.51%，跌幅為今年3月以來最小。國家統計局城市司首席統計師王中華指出，10月一線城市新樓售價按月跌0.2%，跌幅比9月收窄0.3個百分點，其中，上海和深圳更分別按月回升0.3%和0.1%，而北京和廣州則按月均跌0.7%，二線城市新樓售價按月跌0.5%，跌幅比9月收窄0.2個百分點。

統計局：一線城市二手樓價轉升0.4%

二手住宅樓價方面，彭博指均價按月跌0.48%，跌幅為一年多來最低。而王中華指出，一線城市二手樓價按月比較，更由9月跌1.2%轉為10月升0.4%，為近13個月以來首次轉升，其中，北京、上海和深圳分別按月升1%、0.2%和0.7%。二線城市二手樓價按月跌0.4%，跌幅收窄0.5個百分點。王中華指出，10月新樓售價按月上升城市有7個，比9月增加4個，二手樓售價格按月上升城市有8個，比9月增加8個。至於10月份房地產開發景氣指數為92.49，連升6個月，累升0.65。

不過，房地產發展商或仍集中於消化庫存，該局指今年首10個月，全國房地產開發投資約8.63萬億元人民幣，按年跌10.3%，跌幅比今年首9個月跌10.1%擴大0.2個百分點，其中住宅投資約6.56萬億元人民幣，按年跌10.4%，住宅施工面積約50.44億平方米，跌12.9%，房屋新開工面積6.12億平方米，跌22.6%。

高盛發表報告，指經季節調整後，新樓年化加權平均樓價按月減3.7%，比9月跌6.7%收窄3個百分點。該行指出10月一、二線城市樓價按月分別跌0.4%和4.2%，跌幅比9月的3.4%和7.2%收窄，三線城市樓價按月減4.2%，跌幅比9月的7.3%收窄，內地雖然推出更多樓市寬鬆措施，但二三線城市的樓市仍面臨強勁阻力，因增長基本因素比一線城市弱，當中供應過剩問題較嚴重。

相關字詞﹕房地產 新建商品住宅 樓價 國家統計局

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