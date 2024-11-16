內地零售增4.8%勝預期 8個月最佳

10月零售按年增速較9月加快1.6個百分點，按月增速則為0.41%。受「以舊換新」政策支持的消費項目增速加快，例如家電消費按年增長39.2%，較9月明顯增加18.7個百分點，汽車消費按年增3.7%，增速較9月加快0.4個百分點；另一主要項目服裝消費10月按年增8%，扭轉9月按年跌0.4%，化妝品、通訊器材、體育娛樂用品消費10月增速達雙位數。不過，10月限額以上單位餐飲收入按年下跌0.3%，扭轉9月0.7％增長。

內地消費增速自9月明顯加快，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia-Herrero）表示，尚未能肯定是否已扭轉放緩趨勢，10月消費有股市上升的財富效應帶動，但10月中以後股市已經不再上升。該行亞太區高級經濟學家吳卓殷補充，從金融數據角度，例如社融存量、廣義（M2）和狹義（M1）貨幣供應等未見真正的增長，因此未能肯定內地經濟改善是否很能夠持續。若未來數個月見到金融數據持續回穩，例如住房貸款回升，才能肯定內地居民對市場的信心已經回復。

固投增速放緩 工業升5.3%遜預期

10月固投按月增長0.41%，較9月增速放緩0.18個百分點，據匯豐計算單計10月份按年上升5.3%，較9月放緩0.1個百分點。10月工業增加值則按年上升5.3%，低於預期的5.6%。匯豐指出，雖然10月來自房地產投資跌幅由9月的9.4%擴大至12.3%，不過地方政府專項債券加速發行，帶動10月基建投資按年增長9.1%，預期今年餘下兩個月基建投資續會有支持，另外在裝備升級和新質生產力支持下，將會為製造業行業提供額外動力。

內地上周五公布10萬億元人民幣化解地方債務措施，艾西亞指出措拖主要是清理現有債務問題，而非刺激經濟，而措施針對地方政府和城投企業，惟內地房地產以外企業的財政健康亦在惡化，因此內地也需要在其他行業，如消費推出支持。貨幣政策方面，吳卓殷預期年底前會再降準0.25個百分點，為當局財政政策提供流動性，不過特朗普當選後美元反彈拖低人民幣，加上近期內地經濟數據有改善，因此預期人行今年或不會減息，而在明年首季減息0.15厘，以應對特朗普的政策影響。