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經濟

香港地產

舒適堡老闆5500萬沽慧明苑複式 持貨18年賺逾倍 1年售9物業共套現逾億

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡今年9月宣布全線暫時結業，該公司老闆陸毅強上月再度減價沽出西半山慧明苑一個特色戶，作價5500萬元，雖然較叫價大減1300萬元，但持貨約18年帳面仍勁賺3140萬元或1.33倍。陸氏等人過去近一年，至少已售出9個物業，套現金額涉逾億元。

陸毅強及相關人士最新沽出之單位，為慧明苑頂層複式戶，實用面積2137方呎，屬4房雙套間隔，據代理指出，單位原叫價6800萬元放售，不過資料顯示，物業上月終以5500萬元售出，累減1300萬元或19%，實呎25,737元。資料顯示，屋苑另一伙頂層、實用面積2136方呎單位，2014年曾以7400萬元、實呎34,644元售出，即陸毅強最新售出單位呎價較10年前同類單位低26%。

不過，陸毅強及相關人士早於2006年以2360萬元購入，持貨18年，現帳面獲利3140萬元或1.33倍。事實上，陸毅強自去年底起，已先後沽出至少9個物業，包括荔枝角曼克頓山、紅磡都會軒等，共套現逾1.13億元。目前陸氏放售物業中，以跑馬地禮頓山6座高層A、B室最貴，兩伙最新叫價1.98億元，雖較去年底累減9200萬元或32%，但每呎叫價仍達5.9萬元，較2000年一手購入價高約1.47億元或2.9倍。

馮耀輝等9000萬沽山頂道8號

事實上，近期市場先後再有名人沽貨，其中山頂道8號A2座高層A室，實用面積1869方呎，上月以9000萬元售出，實呎48154元。原業主為禹銘前董事總經理馮耀輝及其女兒馮依琪等，2012年7500萬元購入，帳面獲利約1500萬元或約20%，而買家為海外註冊公司。

名媛尹婉媚沽傲瀧 5年實蝕四成

西貢清水灣傲瀧1座高層B室，實用面積1600方呎，屬4房雙套連士多房間隔，近期獲買家以2270萬元承接，實呎14,188元。原業主姓尹，2019年7月以3534.3萬元一手購入，其後於2022年10月份以2800萬元內部轉讓予名媛尹婉媚，以一手購入價計，單位5年多帳面蝕約1264.3萬元或36%，連使費料實蝕約1435萬元或41%。

Cluny Park 4房連車位7680萬易手

此外，西半山Cluny Park中層A室，實用面積2286方呎，4房4套間隔，本月初連車位以7680萬元易手，實呎33,596元，原業主為內地背景人士，於2017年以約1.03億元購入，現帳面蝕讓約2585萬元或25%，扣除發展商當年提供的現金回贈，料實蝕約2800萬元或約27%。

明報記者

相關字詞﹕CLUNY PARK 禹銘前董事總經理馮耀輝 傲瀧 山頂道8號 舒適堡 慧明苑 陸毅強

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