報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年11月15日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港股首打風開市 港交所：運作暢順 業界指半數職員需上班 八號波時間短未充分測試
人幣見3個月低 拖累恒指挫387點
騰訊績後獲唱好 高盛升目標價至542元
京東上季多賺24% 勝預期 稱舊換新政策帶動業績增長
網易上季股東應佔盈利跌13％ 遜預期
李書福減持極氪領克 套現逾百億 吉利CEO：兩品牌互相競爭 整合「勢在必行」
吉利上季多賺92% 收益創單季新高
滬本月二手樓成交逾1.1萬宗
平醫派9.7元特別息 平保倘以股代息或觸發全購
國泰擬回購可轉換債 2026年到期 涉67.4億
副總理何立峰會杜嘉祺 稱歡迎外企投資
莎莎中期少賺68% 派息0.75仙
國富氫能今首掛 暗盤升逾兩成
美匯升穿107 日圓兌港元失5算 日資本外流加劇 日圓貶值壓力增
串流媒體電影業務推動 迪士尼上財季多賺74%
新CEO承諾回歸傳統 Burberry股價彈19%
張兆聰：美圖可小注博再試高位
港元定存7天年息可達9厘
美元定存高息精選
植耀輝：好孩子待全年業績後再審視
葉創成：新地比領展擅於應對地產下跌周期
技術取勝：新城失50天線向下突破
盧駿匡：恒指跌穿橫行區 短期或再試低位
滴滴港註冊「DIDI Food」所為何事？
劉思明：中特估概念尋底 高息股留意中移動
周顯：有錢卻虛弱 易惹狙擊
譚新強：美國每任命多一反華官員 恒指就被動式多跌500點
湯文亮：沒有房貸的下屬很可怕
曼谷建屋成本漲 一手樓價升勢至明年
舒適堡老闆5500萬沽慧明苑複式 持貨18年賺逾倍 1年售9物業共套現逾億
溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬
東涌東站1期「拆細」重推 估值一年跌五成
瑧譽沽2號屋平鄰屋四成 破21個月悶局
首都廣場「劏舖」轉手 11年瀉97%
技術取勝：新城失50天線向下突破
【明報專訊】京東物流或下試14元（圖）
上 / 下一篇新聞
港股首打風開市 港交所：運作暢順 業界指半數職員需上班 八號波時間短未充分測試
人幣見3個月低 拖累恒指挫387點
騰訊績後獲唱好 高盛升目標價至542元
京東上季多賺24% 勝預期 稱舊換新政策帶動業績增長
網易上季股東應佔盈利跌13％ 遜預期
李書福減持極氪領克 套現逾百億 吉利CEO：兩品牌互相競爭 整合「勢在必行」
吉利上季多賺92% 收益創單季新高
滬本月二手樓成交逾1.1萬宗
平醫派9.7元特別息 平保倘以股代息或觸發全購
國泰擬回購可轉換債 2026年到期 涉67.4億
副總理何立峰會杜嘉祺 稱歡迎外企投資
莎莎中期少賺68% 派息0.75仙
國富氫能今首掛 暗盤升逾兩成
美匯升穿107 日圓兌港元失5算 日資本外流加劇 日圓貶值壓力增
串流媒體電影業務推動 迪士尼上財季多賺74%
新CEO承諾回歸傳統 Burberry股價彈19%
張兆聰：美圖可小注博再試高位
港元定存7天年息可達9厘
美元定存高息精選
植耀輝：好孩子待全年業績後再審視
葉創成：新地比領展擅於應對地產下跌周期
技術取勝：新城失50天線向下突破
盧駿匡：恒指跌穿橫行區 短期或再試低位
滴滴港註冊「DIDI Food」所為何事？
劉思明：中特估概念尋底 高息股留意中移動
周顯：有錢卻虛弱 易惹狙擊
譚新強：美國每任命多一反華官員 恒指就被動式多跌500點
湯文亮：沒有房貸的下屬很可怕
曼谷建屋成本漲 一手樓價升勢至明年
舒適堡老闆5500萬沽慧明苑複式 持貨18年賺逾倍 1年售9物業共套現逾億
溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬
東涌東站1期「拆細」重推 估值一年跌五成
瑧譽沽2號屋平鄰屋四成 破21個月悶局
首都廣場「劏舖」轉手 11年瀉97%
港股首打風開市 港交所：運作暢順 業界指半數職員需上班 八號波時間短未充分測試
人幣見3個月低 拖累恒指挫387點
騰訊績後獲唱好 高盛升目標價至542元
京東上季多賺24% 勝預期 稱舊換新政策帶動業績增長
網易上季股東應佔盈利跌13％ 遜預期
李書福減持極氪領克 套現逾百億 吉利CEO：兩品牌互相競爭 整合「勢在必行」
吉利上季多賺92% 收益創單季新高
滬本月二手樓成交逾1.1萬宗
平醫派9.7元特別息 平保倘以股代息或觸發全購
國泰擬回購可轉換債 2026年到期 涉67.4億
副總理何立峰會杜嘉祺 稱歡迎外企投資
莎莎中期少賺68% 派息0.75仙
國富氫能今首掛 暗盤升逾兩成
美匯升穿107 日圓兌港元失5算 日資本外流加劇 日圓貶值壓力增
串流媒體電影業務推動 迪士尼上財季多賺74%
新CEO承諾回歸傳統 Burberry股價彈19%
張兆聰：美圖可小注博再試高位
港元定存7天年息可達9厘
美元定存高息精選
植耀輝：好孩子待全年業績後再審視
葉創成：新地比領展擅於應對地產下跌周期
盧駿匡：恒指跌穿橫行區 短期或再試低位
滴滴港註冊「DIDI Food」所為何事？
劉思明：中特估概念尋底 高息股留意中移動
周顯：有錢卻虛弱 易惹狙擊
譚新強：美國每任命多一反華官員 恒指就被動式多跌500點
湯文亮：沒有房貸的下屬很可怕
曼谷建屋成本漲 一手樓價升勢至明年
舒適堡老闆5500萬沽慧明苑複式 持貨18年賺逾倍 1年售9物業共套現逾億
溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬
東涌東站1期「拆細」重推 估值一年跌五成
瑧譽沽2號屋平鄰屋四成 破21個月悶局
首都廣場「劏舖」轉手 11年瀉97%
prev
next