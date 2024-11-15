國富氫能今首掛 暗盤升逾兩成

每手最多帳賺1600元

國富氫能昨於輝立暗盤最高見81.35元，較定價升25.2%，收報80.7元，較上市價高24.2%，成交977萬元。不計手續費，每手100股帳面賺1570元；至於富途及耀才暗盤均收報81元，較定價升24.6%，不計手續費，每手帳面賺1600元。該股昨晚公布分配結果，公開發售部分獲超額20.07倍，認購15手可穩獲一手。

夢金園九源基因料短期內招股

本周三亦有黃金珠寶首飾原創品牌製造商夢金園，以及生物製藥公司九源基因於雙雙通過港交所上市聆訊，預計短期內開展招股。

彭博社引述交易文件報道，九源基因已於昨日開始評估投資者對其香港IPO的興趣，華泰、中信里昂證券擔任整體協調人。

另外，派格生物醫藥周三遞交上市申請當日，內地城內及城際道路客運信息服務提供商盛威時代、個人單次衛生用品商舒寶國際及電商SaaS ERP提供商聚水同日亦有遞交上市申請。聚水潭曾於去年6月及今年3月21日兩次遞表尋求上市，是次為公司第三次遞表港交所，中金（3908）及摩根大通為其聯席保薦人。而舒寶國際也曾在今年5月10日首次遞表港交所，獨家保薦人為日進資本。

明報記者