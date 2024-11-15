李書福減持極氪領克 套現逾百億 吉利CEO：兩品牌互相競爭 整合「勢在必行」

明報記者 黃志偉

根據公司通告顯示，浙江極氪有條件同意購買吉利控股持有領克20%的股權，代價為36億元；以及沃爾沃投資持有領克30%的股權，代價為54億元。同時，浙江極氪有條件同意向領克認購及購買領克新增註冊資本，代價為約3.67億元。

交易後 沃爾沃退出領克

緊隨領克收購事項及領克注資事項完成後，領克將由吉利汽車旗下的寧波吉利擁有49%持股，其餘51%則由極氪旗下浙江極氪持有51%。領克將同時成為極氪及吉利汽車的間接非全資附屬公司，而且領克的財務業績將分別於極氪集團，以及吉利汽車的綜合財務報表綜合入帳。極氪管理層預計，將在2025年上半年完成股權結構調整。

同時，由李書福持有的吉利控股旗下吉利國際香港，將出售極氪已發行股份的約11.3%予吉利汽車，代價是約8.06億美元。緊隨極氪收購事項完成後，吉利汽車持有極氪已發行股本總額的約51.5%將提高至約62.8%。

母企被動減持套現

吉利汽車行政總裁桂生悅表示，領克及極氪品牌有不同定位，售價上卻有重疊之處，不整合必然會帶來互相競爭問題。同時在營運過程中，也會出現互相影響的內部矛盾，外界對此詬病，故現在整合是「勢在必行」，而有關交易仍需待股東大會批准。就沃爾沃退出領克，桂生悅指吉利汽車與沃爾沃的合作需作出策略性調整，不意味雙方失去聯繫；又指交易由吉利汽車主導，母公司吉利控股套現減持是被動的，而公司暫時沒有考慮其他潛在交易或併購項目。