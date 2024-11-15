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經濟

網易上季股東應佔盈利跌13％ 遜預期

【明報專訊】網易（9999）公布截至9月底止第三季業績，股東應佔盈利下跌16.57%至65.4億元（人民幣，下同），按非公認會計準則，股東應佔盈利則跌13.26%至75億元，雙雙低於市場預期。其中主營的遊戲及相關增值服務淨收入為209億元，減少4.2%，每股基本盈利2.04元，派第三季股息0.087美元。首9個月計，股東應佔盈利跌8.3%至209.3億元，非公認會計準則下股東應佔盈利跌5.5%至238.3億元。

遊戲及相關收入按年跌4.2%

季內集團淨收入減少3.89%至262億元，其中遊戲及相關增值服務淨收入按年跌4.2%，但按季升4%。來自在線遊戲的淨收入約佔96.8%，上一季度和去年同期該佔比分別為96.1%和93.7%，手遊佔在線遊戲淨收入的70.8%，按年及按季分別跌6.8及5.6個百分點。因為產品組合的變動，期內遊戲及相關增值服務的毛利率為68.8%，按年及按季分別跌0.2及1.2個百分點。

期內網易除推出新遊戲，亦將現有遊戲拓展到新地區，其中於7月上線手遊《永劫無間》，滿足玩家對動作競技遊戲日益增長的需求，其在9月推出賽季更新並登上iOS暢銷榜第四；而《巔峰極速》8月在日本上線後，亦登頂蘋果和谷歌應用商店免費榜第一。網易首席執行官兼董事丁磊表示，過去20多年的發展歷程，網易遊戲經久不衰，玩家體驗是集團創新和運營的首要考量，未來將持續以玩家的需求為先。季內網易雲音樂和有道的收入錄得增長，分別升1.3%及2%，其中有道的盈利能力顯著改善，經營利潤同比實現扭虧為盈，為有道歷史上首次實現第三季度盈利，季度經營利潤亦創下歷史新高。

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