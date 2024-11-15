明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

京東上季多賺24% 勝預期 稱舊換新政策帶動業績增長

【明報專訊】京東（9618）第三季收入及經調整純利均勝市場預期，收入為2603.87億元（人民幣，下同），按年增5.1%，經調整純利按年更升23.9%至131.74億元，勝市場預期的114億元。集團管理層表示，有信心實現經調整純利全年雙位數增長的目標，相信以舊換新政策長遠可繼續帶動京東業績增長。

有信心實現雙位數增長目標

京東首席執行官許冉指出，上季整體消費者信心回暖，帶動京東收入增長加速。內地政府陸續出台一系列的支持經濟及消費的政策，家電「以舊換新」已大範圍開展，對消費者情緒正面影響，京東通過供應鏈優勢覆蓋更多的消費者，亦成為消費者的首選平台。她續稱，京東9月家電和電腦的需求較7、8月有明顯提升，第三季整體銷售增速亦按月提高，相信政策效果未完全釋放，消費者需時了解政策內容，而短期產品受產能不足限制，品牌商亦需時擴大產能。此外，政府日前指明年將配合經濟社會發展目標實施更強勁的財政政策，包括擴大消費品、以舊換新產品及規模，可支持消費者信心，對零售及製造行業均有所受惠。她認為，以舊換新等政策不只是刺激短期消費，更重要的是起槓桿作用，帶動就業和增加居民收入，增強消費信心，對明年發展持謹慎樂觀的態度。

藉回購派息回報股東

許冉強調，隨着更多用戶選擇在京東換新，平台流量亦加速增長，將繼續提升其他類別的供應鏈能力，為用戶提供更好的購物體驗。她又指，京東今年專注提高用戶體驗，包括通過3P模式滿足用戶需求，第三季服裝品類亦取得雙位數增長，認為3P業務仍有較大提升空間，有信心業務增長較社會零售增長更快。京東首席財務官單甦表示，供應鏈效率帶動商品毛利率持續向上，加上3P業務佔比長線增長，可帶動利潤率持續提升，料今年經調整純利可達至雙位數增長的目標；長線利潤率增長目標將為高單位數，並通過回購、派息及強勁業績回報股東。

京東零售上季收入為2249.86億元，按年升6.1%，經營利潤為116.08億元，按年升5.5%；京東物流（2618）收入443.96億元，按年增6.6%，分部經營利潤錄20.86億元，按年增6.24倍。

相關字詞﹕以舊換新 京東物流 京東 供應鏈

上 / 下一篇新聞

港股首打風開市 港交所：運作暢順 業界指半數職員需上班 八號波時間短未充分測試
港股首打風開市 港交所：運作暢順 業界指半數職員需上班 八號波時間短未充分測試
人幣見3個月低 拖累恒指挫387點
人幣見3個月低 拖累恒指挫387點
騰訊績後獲唱好 高盛升目標價至542元
騰訊績後獲唱好 高盛升目標價至542元
網易上季股東應佔盈利跌13％ 遜預期
網易上季股東應佔盈利跌13％ 遜預期
李書福減持極氪領克 套現逾百億 吉利CEO：兩品牌互相競爭 整合「勢在必行」
李書福減持極氪領克 套現逾百億 吉利CEO：兩品牌互相競爭 整合「勢在必行」
吉利上季多賺92% 收益創單季新高
吉利上季多賺92% 收益創單季新高
滬本月二手樓成交逾1.1萬宗
滬本月二手樓成交逾1.1萬宗
平醫派9.7元特別息 平保倘以股代息或觸發全購
平醫派9.7元特別息 平保倘以股代息或觸發全購
國泰擬回購可轉換債 2026年到期 涉67.4億
國泰擬回購可轉換債 2026年到期 涉67.4億
副總理何立峰會杜嘉祺 稱歡迎外企投資
副總理何立峰會杜嘉祺 稱歡迎外企投資
莎莎中期少賺68% 派息0.75仙
莎莎中期少賺68% 派息0.75仙
國富氫能今首掛 暗盤升逾兩成
國富氫能今首掛 暗盤升逾兩成
美匯升穿107 日圓兌港元失5算 日資本外流加劇 日圓貶值壓力增
美匯升穿107 日圓兌港元失5算 日資本外流加劇 日圓貶值壓力增
串流媒體電影業務推動 迪士尼上財季多賺74%
串流媒體電影業務推動 迪士尼上財季多賺74%
新CEO承諾回歸傳統 Burberry股價彈19%
新CEO承諾回歸傳統 Burberry股價彈19%
張兆聰：美圖可小注博再試高位
張兆聰：美圖可小注博再試高位
港元定存7天年息可達9厘
港元定存7天年息可達9厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：好孩子待全年業績後再審視
植耀輝：好孩子待全年業績後再審視
葉創成：新地比領展擅於應對地產下跌周期
葉創成：新地比領展擅於應對地產下跌周期
技術取勝：新城失50天線向下突破
技術取勝：新城失50天線向下突破
盧駿匡：恒指跌穿橫行區 短期或再試低位
盧駿匡：恒指跌穿橫行區 短期或再試低位
滴滴港註冊「DIDI Food」所為何事？
滴滴港註冊「DIDI Food」所為何事？
劉思明：中特估概念尋底 高息股留意中移動
劉思明：中特估概念尋底 高息股留意中移動
周顯：有錢卻虛弱 易惹狙擊
周顯：有錢卻虛弱 易惹狙擊
譚新強：美國每任命多一反華官員 恒指就被動式多跌500點
譚新強：美國每任命多一反華官員 恒指就被動式多跌500點
湯文亮：沒有房貸的下屬很可怕
湯文亮：沒有房貸的下屬很可怕
曼谷建屋成本漲 一手樓價升勢至明年
曼谷建屋成本漲 一手樓價升勢至明年
舒適堡老闆5500萬沽慧明苑複式 持貨18年賺逾倍 1年售9物業共套現逾億
舒適堡老闆5500萬沽慧明苑複式 持貨18年賺逾倍 1年售9物業共套現逾億
溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬
溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬
東涌東站1期「拆細」重推 估值一年跌五成
東涌東站1期「拆細」重推 估值一年跌五成
瑧譽沽2號屋平鄰屋四成 破21個月悶局
瑧譽沽2號屋平鄰屋四成 破21個月悶局
首都廣場「劏舖」轉手 11年瀉97%
首都廣場「劏舖」轉手 11年瀉97%