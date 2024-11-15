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經濟

騰訊績後獲唱好 高盛升目標價至542元

【明報專訊】騰訊（0700）第三季業績勝預期，績後獲大行唱好及調高目標價，大行普遍認為遊戲業務表現強勁，業務具韌性且可維持盈利增長勢頭。集團昨日股價先升後回吐，早段曾高見414.8元，收市報403.4元，跌0.1%，成交142.1億元。

高盛表示，騰訊第三季業績穩健，上調今明兩年經調整每股盈利增長至按年升41%及14%，主要受惠遊戲多元化、微信廣告或電商業務、AI增長驅動力，以及持續的成本控制。該行指出，集團在第三季宏觀背景充滿挑戰下，表現仍具韌性，加強其對騰訊的觀點，即獨特的微信生態系統和全球遊戲資產具有多種變現槓桿，可在波動的宏觀周期中實現盈利複合增長。

高盛考慮到國際遊戲延遲收入的影響後，將騰訊今年收入預測下調0.2%，但被廣告收入增長改善及金融科技支付價值逐漸穩定所抵消，因此將明年和2026年的收入預測上調0.9%和0.8%。

高盛認為，在充滿挑戰的宏觀背景下，騰訊仍是內地互聯網巨頭中最明顯或可持續錄盈利增長的公司之一，上季業績加強信心，業務結構亦轉至更高利潤的業務，維持對騰訊「買入」評級，目標價由521元上調至542元。

匯豐指現金流強支持回購派息

匯豐指出，騰訊遊戲業務展望維持穩健，淨現金流改善及強勁現金流可支持股東回報；視頻號及搜一搜將是廣告業務的短期動力。該行提到，騰訊上季收入合乎預期，不過國際遊戲收入差過預期，主要因部分遊戲留存率改善，令流水延遲入帳，因此將今年國際遊戲收入下調2%，明年收入相應提高1%。匯豐又稱，維持騰訊2024至2026年的盈利水平不變，認為其持續強勁的現金流可繼續透過回購和股息支持股東回報承諾。該行維持騰訊「買入」評級及目標價570元不變。

相關字詞﹕第三季業績 金融科技 高盛 匯豐 騰訊

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