人幣見3個月低 拖累恒指挫387點

科指累跌近兩成 快進技術熊市

美匯昨晚一度升穿107，截至晚上約9時升越106.8，在岸人民幣報7.2425，下跌108點子（1元等於1萬點）或0.25%。人民銀行昨日將人民幣中間價調升25點子至7.1996，較市場預測的7.2325偏強329點子，幅度連續兩日處於8月以來最大。人行以中間價發出偏強信號，昨日人民幣貶幅小於亞太區內貨幣，截至晚上8時半，離岸人民幣報7.2537，下跌107點子或0.15%，小於美匯指數上升0.3%。

彭博社引述交易員指，昨日在岸市場客盤沽售人民幣結售匯基本均衡，未見中資大行明顯賣出美元支撐人幣匯率。人行或自8月後，再度在中間價定價重啟逆周期調節因子，渣打大中華區宏觀策略主管劉潔稱，中間價連續兩天強於預測，顯示人行已經加大管理力度，避免人民幣更多無序下跌。

人民幣下跌加劇恒指回吐壓力，恒指早段略高開後向下，收報19,435點，下跌387點。自周五人大常委會發布會前以來，5日累跌7.2%。國指昨收報6973點跌2.21%。科指昨下跌3.08%收報4318點，自10月初高位5386點累跌19.8%，接近20%的技術熊市邊緣。

第一上海首席策略師葉尚志表示，內地早前推出的回購再貸款等政策支持A股，港股跟隨上升，不過現時港股較受中美地緣政治因素影響，加上近日人民幣走弱，現時恒指交易區間，已回落至18,200點至20,500點水平，預期至12月舉行中央經濟工作會議或再推政策前，港股會繼續反覆調整。

此外，中國周三在沙特阿拉伯發行20億美元國債，分別為3年期和5年期，定價息率僅為同期美債孳息率加上1點子（1厘等於100點子）和3點子。渣打指交易廣受不同地區機構和專業投資者熱烈追捧，每個年期均獲逾200個投資者申購，總訂單簿接近400億美元，即約為發行額的20倍。彭博引述消息人士稱，部分強勁的需求來自中國內地投資者，因為內地利率下行，他們積極在環球尋找高息回報，而他們持有內地主權債更會有稅務減免。