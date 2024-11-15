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經濟

港股首打風開市 港交所：運作暢順 業界指半數職員需上班 八號波時間短未充分測試

【明報專訊】熱帶風暴「桃芝」襲港，港交所（0388）昨首次啟動於9月實施的「打風不停市」，港交所在收市後確認證券及衍生產品市場昨全日的交易、結算及交收運作公平有序，暢順如常。市場各界亦普遍表示昨日打風開市大致運作正常，但中小行普遍仍要大約半數員工返公司工作，昨日8號風暴信號在交易時間維持約1小時，加上亦非9號或10號信號，未充分測試極端惡劣天氣下的市場運作。

港交所行政總裁陳翊庭表示，很高興看到香港市場首次在惡劣天氣下正常交易，這不僅見證了香港金融界推動香港國際金融中心長期可持續發展的願景和決心，也是大家精誠合作的結果。財經事務及庫務局長許正宇於中午在社交媒體發文指出，「打風不停市」措施自9月實施以來，首次遇上8號信號，昨早股市如常開市，金融市場運作順暢。他重申「打風不停市」是重要改革，措施順利落實，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動及競爭力。

許正宇：與國際市場進一步接軌

港股昨日成交金額1733億元，與周三成交1846億元變動不大；港股通買賣盤成交達772億元，以雙邊買賣計算成交額即386億元，佔大市成交高達22%，北水淨流入多達196億元。

立法會金融服務界議員李惟宏表示，本港首日「打風不停市」整體運作順利，有秩序落實，並無重大事故發生。他期望，當局不要太嚴苛對待中小型券商，給予業界更多生存空間，盡量提供措施協助並減輕運作成本。

李惟宏盼予中小券商生存空間

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，周四天氣未算太惡劣，業界普遍安排一半人手先返回公司，員工出行方面亦未反映受阻礙。他亦關注，惡劣天氣下銀行分行暫停營業，或影響客戶及券商存款，部分投資者或要打風前存錢到股票戶口，以應對「補倉」等突發投資需要。該會昨日向會員作網上調查，約93%受訪會員表示運作正常、交易沒有中斷；但只有54%受訪者表示人員安全有保障，認為沒有保障的達46%。

證券業調查：

46%稱人員安全沒保障

以往即使只有半日打風，銀行也要視乎當日恢復上班時間，有機會要翌日才能做實體支票結算，新制度下只要打風前一日截數前入票，即使全日打風也能如常收到款項。金管局稱，首個惡劣天氣下的股票交易日，支票交收順暢完成，而港元、人民幣、美元和歐元四個即時支付結算系統及轉數快系統運作正常。

天文台昨日上午10時許已除下8號風球，對於是否能真正考驗新運作機制，立法會金融界議員陳振英認為，還需看全日打風時是否順利才算完全過關，不過昨日運作順暢，有助增加未來打風時運作的信心。銀行下午向客戶放款前，早上尚有一些覆查工作需要做，昨日銀行已在回復上班和增加人手作出安排，而且現時也有不少科技協助減少所需時間。

明報記者

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