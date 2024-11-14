明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
名人樓市論壇

香港地產

宏利投資管理Joseph Bozoyan：美數據中心增長快 看好電力企業債

【明報專訊】美國大選上周進行，共和黨大獲全勝，除了特朗普將再入主白宮出任總統外，亦很有可能同時取得參眾兩院控制權，實現全面執政，與目前由民主黨拜登任總統及國會由民主共和兩黨分治比較，政策料將出現重大轉變。在當前充滿不確定政策環境中尋找確定性的話，宏利投資管理優先收益投資組合經理Joseph Bozoyan認為可留意美國電力企業債券，原因是人工智能（AI）熱潮帶動數據中心需求，料推動當地用電量在2040年較2020年大幅增長38%，電力企業需要興建更多發電廠滿足需求，有關投資可提供穩定盈利及現金流增長。

宏利投資管理Joseph Bozoyan近日來港出席「導航美國大選後投資市場──策略性提供收入方案」（Navigating Post-Election Markets：Strategic Income Solutions for 2024）記者會時認為，現時美國投資市場具備不少結構性增長機會，不會因為總統大選結果而改變。Bozoyan舉例，指自己已研究及投資美國電力企業30年，認為目前是該板塊30年來基本因素最強勁的時間，原因是AI熱潮帶動數據中心大幅增長，帶來龐大新增電力需求，此趨勢在可見將來料仍持續。

Bozoyan表示：「你也知道，在過去一段長時間美國電力需求增長乏力，原因是居民講求節能，因此亦購買不少節能家電，從而減少用電，因此用電量增長率遠低於經濟增長率。不過，隨着近年AI興起，應用AI往往要數據中心支援，這便令數據中心需求顯著增加，由此衍生的用電量也大幅上升，就此我可以為你提供一項有趣數據，以ChatGPT進行詢問的用電量是Google搜索引擎的10倍 （And just a fun fact for you,one ChatGPT query uses 10 times as much electricity as a Google search），由此你應該知道應用AI是多麼耗電。」

數據中心增長推動 美2040年用電量料較2020年增38%

根據高盛研究報告，美國數據中心用電量去年預測約400百萬兆瓦時（Terawatt-hour、簡稱TWh），至2030年將大幅增長，按悲觀、基準及樂觀情况預測將分別達近800百萬兆瓦時、逾1000百萬兆瓦時及近1400百萬兆瓦時，增長以倍數計（見圖1）。

Bozoyan則引述美國能源公司NextEra Energy（美：NEE）的預測，美國電力需求在2040年將達約5300百萬兆瓦時，較2020年的約3800百萬兆瓦時大幅增長38%，該增長率是2000年至2020年期間增長9%的逾4倍（見圖2），認為電力企業因此迎來龐大增長機遇。

美電企增產滿足需求 新項目可預見10年盈利現金流

Bozoyan表示：「我估計美國電力企業需要興建更多發電廠來滿足需求增長，而風能及太陽能是比較便宜的發電方法。值得注意的是，美國電力企業經營的是受管制生意 （regulated businesses），他們的投資回報率是受到管制的（they get regulated rates of return on these investments），決定投資一個新項目後便往往為未來10年帶來可以預見的盈利及現金流增長，因此基本因素屬十分理想。」

美電力股盈利派息穩定 被視為債券替代品

基於上述利好因素，Bozoyan透露，其管理的「宏利美元入息基金」（Manulife USD Income Fund）及「宏利優先證券收益基金」（Manulife Preferred Securities Income Fund）現時均重倉美國電力企業債券。

在擔任現職前，Bozoyan曾擔任宏利股票內在價值團隊的董事總經理兼高級投資分析師，故Bozoyan是次不止分享美國電力企業債券的亮點，也分析相關股票的投資機會。

Bozoyan指出，美國電力股像其他公用股一樣，往往被視為債券替代品（bond proxy），原因是其股息率高及穩定，與有關債息相若，正因如此，在減息周期一般會有較好表現，此情况在今年第三季便曾出現。

跟着Bozoyan談到美國電力股及其他公用股另一投資亮點，指其盈利增長相對穩定，不受宏觀大環境影響，因此2020年美國疫情大爆發期間，即使標指不少成分股盈利按年倒退，惟公用股盈利卻逆市增長5%至7%，因此該板塊屬具備防守力，假如投資者對美國經濟前景感憂慮，便應該投資該板塊。

宏利投資管理公募市場首席投資總監Colin Purdie指出，雖然特朗普上周勝出總統大選後，市場憧憬特朗普在明年1月上任後將推出更多刺激經濟政策，美股近日屢創新高，惟要留意的是，這些政策也會導致通脹升溫，或會迫使聯儲局放緩減息步伐，而10年期國債孳息率近日上升，便反映此憂慮，故Purdie建議亦要密切留意該長債孳息率日後的走勢。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕人工智能（AI） 美國電力企業債 美國電力需求 美國大選 美國數據中心 宏利投資管理Joseph Bozoyan

上 / 下一篇新聞

騰訊上季經調整盈利增33% 勝預期 總裁劉熾平：對刺激措施感鼓舞 10月交易額見增長
騰訊上季經調整盈利增33% 勝預期 總裁劉熾平：對刺激措施感鼓舞 10月交易額見增長
A股拗腰彈 恒指跌幅收窄至23點
A股拗腰彈 恒指跌幅收窄至23點
彭博：中證監加密接觸大行 了解對刺激措施看法
彭博：中證監加密接觸大行 了解對刺激措施看法
財政部等落實減契稅 首兩套房140平米以下稅率減至1%
財政部等落實減契稅 首兩套房140平米以下稅率減至1%
內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億
內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億
阿里健康中期多賺73% 不派息
阿里健康中期多賺73% 不派息
楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成
楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成
恒指公司ESG評分 港股A股微降
恒指公司ESG評分 港股A股微降
諾比侃派格生物申港上市
諾比侃派格生物申港上市
匯豐亞太發行45億人幣熊貓債
匯豐亞太發行45億人幣熊貓債
彭博：法巴解僱內地香港10員工
彭博：法巴解僱內地香港10員工
全球電動車上月銷量增35%
全球電動車上月銷量增35%
美通脹回升至2.6% 符預期 下月減息概率逾八成 美債息降
美通脹回升至2.6% 符預期 下月減息概率逾八成 美債息降
7-11母企研私有化 反制OK母公司收購
7-11母企研私有化 反制OK母公司收購
FT：馬斯克助選成功 廣告商擬重返X討好新政府
FT：馬斯克助選成功 廣告商擬重返X討好新政府
張兆聰：騰訊料區間上落 候低收集
張兆聰：騰訊料區間上落 候低收集
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：中電信或4.2至4.5元整固
技術取勝：中電信或4.2至4.5元整固
撞名特朗普新部門 狗狗幣大升
撞名特朗普新部門 狗狗幣大升
230日生產10萬SU7 雷軍車廠「打地鋪」
230日生產10萬SU7 雷軍車廠「打地鋪」
劉思明：房產平穩發展政策出台 撐內房股炒波幅
劉思明：房產平穩發展政策出台 撐內房股炒波幅
周顯：虛銀須至少1間實體分行
周顯：虛銀須至少1間實體分行
湯文亮：大家相信 比特幣才值錢
湯文亮：大家相信 比特幣才值錢
天瀧累售逾百伙 非港人佔半 套現41億 呎價高見57750元
天瀧累售逾百伙 非港人佔半 套現41億 呎價高見57750元
飛揚2期連錄11宗撻大訂 周日重推10伙
飛揚2期連錄11宗撻大訂 周日重推10伙
印裔港人逾1.4億連掃中區商廈涉逾萬呎
印裔港人逾1.4億連掃中區商廈涉逾萬呎
太古城本月首12日 平均每日1宗成交
太古城本月首12日 平均每日1宗成交
大眾銀行兩年來首入市 7000萬購鰂魚涌舖
大眾銀行兩年來首入市 7000萬購鰂魚涌舖