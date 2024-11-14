大眾銀行兩年來首入市 7000萬購鰂魚涌舖

該舖自2011年起由東亞銀行租用，現時月租約29萬元，租期至2026年2月初，租金回報約5厘。原業主為投資者楊奮彬或有關人士，2009年7月6100萬元購入，帳賺900萬元或15%。翻查資料，大眾銀行對上一次入市，是2022年3月下旬以6850萬元購入油麻地益南華廈地下A舖的自用舖，面積約1500方呎，呎價約4.57萬元；同年9月再斥7200萬元購入屯門美恒樓地下11號，面積約1000方呎，呎價約7.2萬元，連同最新購入鰂魚涌舖，大眾銀行兩年多以來共最少斥逾2.1億元入市。

樂風發展的新式工廈、大角嘴必發道TWO BEDFORD PLACE，過去兩日售出兩層，吸金逾2600萬元。美聯高級區域營業董事鄒永堅表示，該行有買家購入該廈低層全層，總面積約2307方呎，成交價1280.6萬元，呎價5551元。另市場消息稱，有買家以1399.6萬元購入另一低層全層單位，面積約2307方呎，呎價6067元。翻查資料，該廈今年6月首錄成交，當時市場有指15樓全層以呎價近1萬元售出，面積2307方呎，成交價約2300萬元。