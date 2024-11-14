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經濟

香港地產

飛揚2期連錄11宗撻大訂 周日重推10伙

【明報專訊】儘管新盤市場在減息後氣氛轉旺，惟個別買家卻放棄交易。上季起入伙、長實（1113）與新地（0012）合作的屯門青山公路大欖段飛揚2期，單日錄得11宗撻大訂，有關單位去年3月底、即項目首輪開售當日成交，成交價由317.8萬至698.1萬元不等，共涉約4893.8萬元。惟據成交紀錄冊顯示，買家已取消交易料撻大訂，料各遭沒收10%訂金，涉約32萬至約70萬元，涉及金額近490萬元。

特色戶下周一招標重推

發展商定於周日（11月17日）重售上述其中10伙，值得留意，是次發展商未有調整撻訂重售的單位售價，僅更新付款方法重推，入場單位為第5座1樓H室，實用266方呎1房間隔，以15%折扣計，折實價306.9萬元，呎價11,538元；餘下的1伙撻訂單位屬特色戶，則於下周一起招標重推。

項目新推出「210天付款計劃」，取代原有的90天及360天成交期，在新付款計劃下，總折扣率維持15%至17%，若買家簽署臨約後提前上會，可享2%至4%現金回贈。項目迄今累售365伙，佔全盤400伙逾九成，套現逾18億元。

滙都I累沽逾400伙 套現21億

位於元朗洪水橋、由泛海國際（0129）發展的滙都，集團執行董事關堡林表示，市場憧憬本港未來再有減息空間，以及專才來港增加自住或投資需求，故計劃短期推出滙都II應市。資料顯示，滙都II去年5月已獲批預售，涉402伙。至於滙都I，他指出，自今年9月本港減息後，項目不足兩個月累沽95伙，不少買家購入一房戶，目前僅餘1伙一房戶待售，樓盤自去年7月開售迄今累售403伙，佔可售單位逾九成，套現約21億元。

今年首10月新盤售出率創3年新高

事實上，據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，今年首10個月共推41個全新盤，單位總數13,214伙，售出7701伙，售出率約58.3%，較去年全年約47.7%多10.6個百分點，比率連跌3年後首度回升，並創3年新高。

另外，宏安地產（1243） 旗下炮台山101 KINGS ROAD，日前以折實均呎2.08萬元首推51伙，周六起收票。宏安地產執行董事程德韻稱，部分買家查詢3房單位，不排除首輪開售前先招標推售3房單位。

相關字詞﹕撻大訂 101 KINGS ROAD 滙都 飛揚2期

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