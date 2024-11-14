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經濟
2024年11月14日星期四
股市最前線
騰訊上季經調整盈利增33% 勝預期 總裁劉熾平：對刺激措施感鼓舞 10月交易額見增長
A股拗腰彈 恒指跌幅收窄至23點
彭博：中證監加密接觸大行 了解對刺激措施看法
財政部等落實減契稅 首兩套房140平米以下稅率減至1%
內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億
阿里健康中期多賺73% 不派息
楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成
恒指公司ESG評分 港股A股微降
諾比侃派格生物申港上市
匯豐亞太發行45億人幣熊貓債
彭博：法巴解僱內地香港10員工
全球電動車上月銷量增35%
美通脹回升至2.6% 符預期 下月減息概率逾八成 美債息降
7-11母企研私有化 反制OK母公司收購
FT：馬斯克助選成功 廣告商擬重返X討好新政府
張兆聰：騰訊料區間上落 候低收集
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：中電信或4.2至4.5元整固
撞名特朗普新部門 狗狗幣大升
230日生產10萬SU7 雷軍車廠「打地鋪」
劉思明：房產平穩發展政策出台 撐內房股炒波幅
周顯：虛銀須至少1間實體分行
湯文亮：大家相信 比特幣才值錢
天瀧累售逾百伙 非港人佔半 套現41億 呎價高見57750元
飛揚2期連錄11宗撻大訂 周日重推10伙
印裔港人逾1.4億連掃中區商廈涉逾萬呎
太古城本月首12日 平均每日1宗成交
大眾銀行兩年來首入市 7000萬購鰂魚涌舖
宏利投資管理Joseph Bozoyan：美數據中心增長快 看好電力企業債
港元定存南商7日年息見6.8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見6.8厘，為南商客戶以兌換資金開立「倍高息定期存款」之優惠年利率
（請看附圖）
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