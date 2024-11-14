明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

FT：馬斯克助選成功 廣告商擬重返X討好新政府

【明報專訊】《金融時報》引述媒體行業及廣告業界的消息稱，隨着馬斯克助特朗普贏得大選，並將在新政府擔任重要角色，馬斯克旗下的社交媒體X將被視為「白宮傳播資訊的官方頻道」，部分廣告商正考慮重返X平台落廣告，以博取新政府好感，獲取更多商機。

市場營銷顧問公司AJL Advisory行政總裁Lou Paskalis表示，一些營銷人員可能會將支出重新分配給X作為「政治槓桿」，尤其是當他們正尋求政府合約。有廣告公司負責人指出，特朗普贏得大選，讓馬斯克可在面臨新政府限制的行業發揮影響力。

廣告商尋求政府合約

在美國大選前，馬斯克曾向博客主持Joe Rogan預言，倘若特朗普勝出，大多數針對X的抵制將會消失。馬斯克兩年前斥資440億美元購入現已改名為X的Twitter後，迪士尼、IBM 和蘋果等憂慮馬斯克對用戶的言論缺乏審查，停止向X落廣告。該平台收入大幅下降，一些投資者估計其目前估值降至不到100億美元。

將為特朗普政府掌管「政府效率部」（DOGE）的馬斯克在X表示，DOGE將在網上發布「所有行動」，以實現「最高的透明度」，例如將在網上徵詢公眾需要削減哪些政府開支，並設立排行榜，讓公眾投票選出最愚蠢的稅款支出。與「政府效率部」同名的狗狗幣（Dogecoin, DOGE），周二在幣安平台曾升穿0.43美元，創3年高位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕狗狗幣 社交平台X 廣告 馬斯克（Elon Musk）

上 / 下一篇新聞

騰訊上季經調整盈利增33% 勝預期 總裁劉熾平：對刺激措施感鼓舞 10月交易額見增長
騰訊上季經調整盈利增33% 勝預期 總裁劉熾平：對刺激措施感鼓舞 10月交易額見增長
A股拗腰彈 恒指跌幅收窄至23點
A股拗腰彈 恒指跌幅收窄至23點
彭博：中證監加密接觸大行 了解對刺激措施看法
彭博：中證監加密接觸大行 了解對刺激措施看法
財政部等落實減契稅 首兩套房140平米以下稅率減至1%
財政部等落實減契稅 首兩套房140平米以下稅率減至1%
內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億
內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億
阿里健康中期多賺73% 不派息
阿里健康中期多賺73% 不派息
楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成
楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成
恒指公司ESG評分 港股A股微降
恒指公司ESG評分 港股A股微降
諾比侃派格生物申港上市
諾比侃派格生物申港上市
匯豐亞太發行45億人幣熊貓債
匯豐亞太發行45億人幣熊貓債
彭博：法巴解僱內地香港10員工
彭博：法巴解僱內地香港10員工
全球電動車上月銷量增35%
全球電動車上月銷量增35%
美通脹回升至2.6% 符預期 下月減息概率逾八成 美債息降
美通脹回升至2.6% 符預期 下月減息概率逾八成 美債息降
7-11母企研私有化 反制OK母公司收購
7-11母企研私有化 反制OK母公司收購
張兆聰：騰訊料區間上落 候低收集
張兆聰：騰訊料區間上落 候低收集
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：中電信或4.2至4.5元整固
技術取勝：中電信或4.2至4.5元整固
撞名特朗普新部門 狗狗幣大升
撞名特朗普新部門 狗狗幣大升
230日生產10萬SU7 雷軍車廠「打地鋪」
230日生產10萬SU7 雷軍車廠「打地鋪」
劉思明：房產平穩發展政策出台 撐內房股炒波幅
劉思明：房產平穩發展政策出台 撐內房股炒波幅
周顯：虛銀須至少1間實體分行
周顯：虛銀須至少1間實體分行
湯文亮：大家相信 比特幣才值錢
湯文亮：大家相信 比特幣才值錢
天瀧累售逾百伙 非港人佔半 套現41億 呎價高見57750元
天瀧累售逾百伙 非港人佔半 套現41億 呎價高見57750元
飛揚2期連錄11宗撻大訂 周日重推10伙
飛揚2期連錄11宗撻大訂 周日重推10伙
印裔港人逾1.4億連掃中區商廈涉逾萬呎
印裔港人逾1.4億連掃中區商廈涉逾萬呎
太古城本月首12日 平均每日1宗成交
太古城本月首12日 平均每日1宗成交
大眾銀行兩年來首入市 7000萬購鰂魚涌舖
大眾銀行兩年來首入市 7000萬購鰂魚涌舖
宏利投資管理Joseph Bozoyan：美數據中心增長快 看好電力企業債
宏利投資管理Joseph Bozoyan：美數據中心增長快 看好電力企業債