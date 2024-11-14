7-11母企研私有化 反制OK母公司收購

研透過管理層收購形式

管理層收購是指企業管理層從金融機構或風投基金等取得資金，並從公開市場購入企業很大比例的股權，甚至全部股權，以達到控股程度。Seven & i 截至周三的市值為5.8萬億日圓（約2913億港元）。

彭博社消息稱，伊藤興業可能聯同現有投資者，以及伊藤忠商事，為MBO提供3萬億日圓（約1507億港元）的現金和股權。截至8月底，伊藤興業持有Seven & i 的8.16%股權，是Seven & i 最大股東。伊藤順朗個人則持有0.37%股權。至於伊藤忠商事，目前經營FamilyMart（全家便利店），是 7-11的競爭對手，任何交易都可能實現協同效應。

彭博：日三大銀行或提供融資

根據彭博社的消息，日本三大銀行——三菱日聯、三井住友及瑞穗也可能為今次MBO提供價值6萬億日圓的融資，使總收購規模達到9萬億日圓（約4521億港元），超越ACT在9月中提出的7萬億日圓（約3516億港元）收購提案。但ACT仍可能再次出價，又或在公開市場收集股票。

日本本土企業的MBO當中，規模最大的是大正製藥的7100億日圓。倘Seven & i完成MBO，將打破日本企業金額最高的MBO紀錄。

（綜合報道）

[國際金融]