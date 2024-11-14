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經濟
國際金融

美通脹回升至2.6% 符預期 下月減息概率逾八成 美債息降

【明報專訊】美國通脹維持溫和增長，10月消費者物價指數（CPI）按年升2.6%，由9月2.4%的2021年2月以來低位反彈，是7個月以來首次通脹增長加快，但符合預期。按月計算，美國10月CPI升幅維持在0.2%，與7至9月的升幅一致。剔除波動較大的能源及食品價格，美國10月核心CPI按年升幅維持在3.3%，與9月一致。按月計算，美國10月核心CPI升幅維持在0.3%，符合預期。

比特幣升穿9.2萬美元再創新高

市場人士普遍認為最新通脹數據不足以影響美聯儲12月減息前景，下月繼續減息有如板上釘釘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示交易員押注12月會議繼續減息0.25厘的概率，在昨晚數據公布後升至八成以上，相比周二概率只有六成以下。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，在通脹數據公布後，由4.36厘急跌至4.25厘。作為按揭利率基準的美國10年期國債孳息率則由4.4厘以上，急跌至4.37厘。不過此前特朗普勝選帶來美股升勢暫歇，美股三大指數周二回落後，昨早段窄幅上落。比特幣則升穿9.2萬美元關口再創新高。

後年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）在數據公布前被問及什麼因素可能導致美聯儲下月暫停減息。他表示，只有通脹出乎意料高於預期，才會令美聯儲的減息前景急劇轉變。在數據公布後，他表示，整體通脹數據證實，通脹正朝美聯儲的2%目標回落，他對通脹軌迹充滿信心。

聯儲官員：反映朝2%目標回落

同樣在後年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）昨表示，預計美聯儲可能需要繼續減息，但難以確定需要減息多少以達至中性利率水平，因此應審慎行事。

日圓回升至154

BMO Capital Markets.指出，數據與預期非常一致，12月減息是最有可能的結果。麥格理期貨（Macquarie Futures）全球貨幣總監Thierry Wizman指出，市場原本為高於預期的CPI做好準備，增持美元，但這預期並沒有實現，部分投資者因此沽出一些美元，但這沽售不一定會持續。美匯指數昨在通脹數據公布前曾升穿106，高見106.2，創6個半月高位。日圓兌美元昨曾跌穿155關口，是7月以來首次，增加了日本當局入市干預的風險。通脹數據公布後，美匯指數回落至105.7，日圓兌美元回升至154水平；每百日圓兌港元回落至5.0之後稍為回升。

高盛資產管理公司的 Indsay Losner指出，核心通脹升幅符合預期，緩和市場對美聯儲的減息步伐即時放慢的擔憂，不過由於未來財政和貿易政策的不確定性很高，美聯儲新一年可能會選擇放慢減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美匯指數 比特幣 債息 美股 減息預期 消費者物價指數（CPI） 通脹

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