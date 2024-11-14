全球電動車上月銷量增35%

中國銷量升逾五成

月內中國電動車市場再次創月度銷量紀錄，按月增長6%。比亞迪（1211）亦創下紀錄，其10月的總銷量超過50萬輛，比9月高出8萬輛，不過比亞迪的出口數據與前3個月相若，僅售出3萬多輛。Rho Motion提到，中國的電動車市場進入今年最後兩個強勁的汽車銷售月份時沒有放緩迹象。

Rho Motion數據經理Charles Lester指出，全球電動車市場再次回升，連續第二個月創下銷售額新高，其中大部分增長來自中國，美國市場仍然活躍，部分歸功於去年通過的《降通脹法案》（IRA）為消費者轉向電動車提供資金，但隨着特朗普總統任期的開始，電動車可能會面臨風險。

年初至今，首10個月中國電動車市場增長了38%至840萬輛，跑贏全球市場的24%增長（1330萬輛），美國和加拿大增加9%至140萬輛，歐盟和英國市場跌3%至250萬輛，其他地區則上升27%至100萬輛。