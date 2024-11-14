諾比侃派格生物申港上市

衝刺A股科創板均無果

諾比侃曾在去年2月衝刺A股科創板，其後卻未能成事。招股書顯示，為進一步拓展公司的全球業務，考慮到香港聯交所能為公司提供獲取境外資本及吸納各類境外投資者的國際化平台，公司於今年下半年自願決定不再繼續推進A股上市計劃。派格生物則曾在2021年嘗試科創板上市，但最終於2022年4月撤回上市申請。今年2月23日，派格生物首次遞表港交所，本次為申請失效後再度入表申請。今年7月，其境外發行上市備案獲中證監批准。

據招股書，兩家公司的獨家保薦人均為中金（3908）。諾比侃專注於人工智能技術和數字孿生等技術在AI+交通、AI+能源及AI+城市治理等領域的產業化應用。派格生物專注於自主研究及開發慢性病創新療法，重點關注代謝紊亂領域，但目前暫時沒有產品實現商業化。

另四環醫藥（0460）公布，建議分拆軒竹生物於聯交所主板上市，並已取得聯交所批准。四環醫藥的附屬公司海南四環於日前斥資3.08億元（人民幣，下同）向陽光保險（6963）旗下陽光人壽進一步收購軒竹生物約3.6177%股權，以此計算公司最新估值約92億港元。而在10月21日至上周五（8日）其間，海南四環以總價約2.88億元向其他軒竹生物股東收購約3.37％股權。

明報記者

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