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經濟

恒指公司ESG評分 港股A股微降

【明報專訊】恒生指數公司昨日發布2024年ESG年度評估報告，港股整體表現持續優於A股，惟兩地市場的整體平均得分均按年微降，港股與A股得分差距亦按年略為擴大0.3分。

恒指成分股續表現優異

報告指出，評估涵蓋483隻香港上市恒生綜合指數成分股，以及1430隻恒生A股（可投資）指數中符合滬深港通北向交易資格的成分股。港股平均得分為52.5分，按年跌0.9分，為2017年以來最低，平均評級為「BBB+」（一般）。與評估範疇內港股公司相比，代表香港上市規模最大、流動性最強的82隻恒生指數成分股持續取得更優異的表現。按市值加權計算，平均獲得「A-」評級，其相應ESG得分為59分，與上年一致。港股與A股合計，ESG評級最高的40隻股票皆為港股，其中前10名平均評分較去年提高2.3分。

A股平均得分則連跌6年，報38.1，平均評級為「BB+」（有限度），其中ESG評級相對低的公司數目較多。但報告指出，以往獲得低評級的A股公司在今年評估中獲得較高分數的比例增加。目前有超過27%的公司獲得「BB+」評級，按年增加4個百分點，整體表現上揚。報告分析，原因為內地市場政策加強和實施更嚴格的監管，以及對可持續發展議題關注日益提升。

就行業而言，工業公司（尤其是在內地上市的工業公司）總體得分大幅提高，部分原因是由於證券交易所收緊披露要求。

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