楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成

【明報專訊】信置（0083）主席黃志祥弟弟黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬飲品商楊協成（星：Y03），自10月7日首度披露在維他奶（0345）持股增至5.22%後，持續增持維他奶。在一個月間，連同黃志達等在11月8日進一步增持維他奶200萬股後，持股增至11.04%，其間持股增加5.82個百分點，至昨日止，其手上維他奶持股價值已達12.39億元。
明報記者 陳偉燊
黃氏家族現身掃貨至今，維他奶股價在其間大升63.24%，市值更大增43.35億元，至昨天已升至112.22億元。維他奶的股價昨逆市上升4.71%，收報10.46元。
黃氏積極掃貨 未見大股東增持
資料還進一步顯示，黃志達家族自10月7日起分段至11月8日購入維他奶股份，共掃入6240.6萬股，約佔期間總成交逾2.23億股的27.94%，佔超過四分之一成交。
在黃志達一方不斷增持維他奶成為第二大股東，其上升中的持股更直逼集團大股東羅友禮及家族成員的16.26%。若將羅友禮家族成員、親屬非執行董事羅德承持股5.42%、羅友禮女兒兼副主席羅其美持股0.02%，以及另一親屬兼執行董事黎中山持股0.02%，羅家一系在維他奶持股21.72%。
自黃志達等持續掃入維他奶股份以來，至今仍未見羅家任何成員增持維他奶持股。
根據黃志達一方的披露，單是透過遠東機構名下持股54.08%的楊協成所屬附屬公司，便佔維他奶5689.6萬股，持股比例已超過5%，佔股5.302%，市值約5.95億元。這相當於昨日楊協成的市值20.89億元的28.48%。不過，楊協成自從在10月17日於新加坡證券交易所披露在維他奶最新持股之外，便未有再更新於維他奶的持股狀况及往後去向。
三菱日聯持股降至6.84%
楊協成昨日在新加坡的收市價為0.575坡元，跌0.86%。由10月7日黃志達向聯交所申報維他奶持股計至昨日止，楊協成股價只升3.5%。
與此同時，維他奶的第三大股東三菱日聯金融則再申報減持股份。連同其申報在10月30日進一步以每股平均價8.2755元減持維他奶近210.86萬股，套現1744.97萬元後，持股再降至6.84%。在一個月內，三菱日聯在維他奶持股減少1.67個百分點。三菱日聯由去年底起持續減持，當時持股逾18%。