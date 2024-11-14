內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億

【明報專訊】內地人大常委上周批准的增加地方政府債務限額6萬億元（人民幣，下同），用於置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。根據河南省財政廳在中國債券資訊網發布檔顯示，該省將率先本周五（11月15日）開始招標，發行發行再融資專項債券（十一期）318.169億元，用於置換存量隱性債務；另發行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）60.048億元，合計多達378.217億元，債券將於11月18日起計息。
雲南浙江發債券專項債
據河南省財政廳公布的資料顯示，財政部核定的2023年河南省政府債務限額為1.8萬億元，截至去年底止，河南省地方政府債務餘額合共1.79萬億元。
另外，其他多省亦排隊發行債券或專項債，當中雲南省財政廳亦發布檔，發行2024年雲南省政府財政廳再融資一般債券（九期）及再融資專項債券（九期），分別計劃發行面值65.1409億元及8.6102億元，招標時間定在11月19日，並在11月20日開始計息。
至於浙江省財政廳亦發布檔，發行2024年浙江省地方政府再融資一般債券（五期）121億元、再融資專項債券（七期）13.6億元和2024年浙江省政府一般債券（三期）56.3億元及專項債券（四十期）63億元，合計發行總面值大約253.9億元，發行時間安排在2024年11月18日，11月19日開始計息。