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經濟

財政部等落實減契稅 首兩套房140平米以下稅率減至1%

【明報專訊】上周五（11月8日）中國財政部長藍佛安預告支持房地產市場健康發展的相關稅收政策即將出台，時隔不足一周，財政部等三部門即發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，針對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減至按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減至按1.5%的稅率徵收契稅。公告將自今年12月日起執行。

土地增值稅預徵率下限下調

針對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下，減至按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上，減至按2%的稅率徵收契稅。據測算，購買第二套房的購房者，總價500萬元（人民幣，下同），過去契稅要3%也就是15萬元，新政策後將按照1%收取，也就是5萬元，契稅減少10萬元。

同時，取消普通住宅和非普通住宅標準的城市，納稅人建造普通標準住宅出售，增值額未超過扣除項目金額20%的，繼續免徵土地增值稅。

北京市、上海市、廣州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅標準的，取消普通住宅和非普通住宅標準後，與全國其他地區適用統一的個人銷售住房增值稅政策，對該城市個人將購買兩年以上（含兩年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。

負責人：支持剛性改善性需求

財政部、稅務總局、住房城鄉建設部有關司負責人就促進房地產市場平穩健康發展稅收政策表示，此次調整將各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點。調整後，東部地區增值稅預徵率為1.5%，中部和東北地區為1%，西部地區為0.5%。

三司負責人表示，加大住房交易環節契稅優惠力度，積極支持居民剛性和改善性住房需求；降低土地增值稅預徵率下限，緩解房地產企業財務困難。而明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策，降低二手房交易成本，保持房地產企業稅負穩定。

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