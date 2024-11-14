彭博：中證監加密接觸大行 了解對刺激措施看法

有銀行稱，中證監向他們尋求如何提升外資對中國資產的投資氣氛和風險取向，銀行建議當局就解釋新政策和改善市場溝通，舉行國際路演。中證監沒有回應彭博社查詢要求。

財政部上周五舉行記者會說明財政措施細節，公布置換隱性地方債券計劃6萬億元（人民幣，下同），規模符合預期但被指沒驚喜，亦未提及進一步支持房地產和消費刺激措施。知情人士稱，投資者對內地最新刺激方案反應好壞參半，雖然可部分紓緩地方政府債務壓力，但市場期望在其他方面會提供財務支持，內地積極收集資料和反應，顯示當局相當逼切要復蘇經濟。

人民銀行上周曾公布，聽取外資金融機構意見建議，行長潘功勝在會上解釋當前內地貨幣政策立場和政策框架調整的有關考慮，介紹一籃子金融新增政策等，就各機構關心的問題作回應，當場有11間外資行負責人員參會並發言。

另外，人行公布副行長宣昌能在周日和周一，參與國際清算銀行（BIS）在瑞士巴塞爾舉行行長例會。與會的央行行長就全球經濟金融形勢、大宗商品價格波動及其對貨幣政策的挑戰、部分經濟體近期退出非常規貨幣政策的經驗及教訓、服務貿易全球化等問題進行了交流。