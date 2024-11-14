騰訊上季經調整盈利增33% 勝預期 總裁劉熾平：對刺激措施感鼓舞 10月交易額見增長

明報記者 蕭嘉聰

集團金融科技及企業服務上季收入按年升2%至530.89億元，理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而按年增長，惟支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。集團總裁劉熾平表示，對內地政府的刺激政策感到鼓舞，10月的交易金額亦有增長，相信政策效果需時浮現，但有信心經濟會重拾增長。

稱接入淘寶取得良好反應

集團旗下微信支付在「雙11」前夕接入阿里巴巴（9988）旗下淘寶，首席戰略官James Mitchell表示，接入淘寶仍處於早期階段，但10月微信支付已取得良好反應，帶動集團的電商收入、整體支付額等，淘寶亦可接觸新客戶，以及獲得更高用戶轉化率，相信合作需要很長時間才發揮作用，但隨着時間推進，未來淘寶亦有機會在微信上推廣。

劉熾平指出，今次「互聯互通」背後有大量工作才能實現，確保用戶體驗可得到良好保障，以及所有商家均是合規接入微信支付等，但現時平台之間更開放及合作，對其他合作亦持開放態度。

遊戲收入增速落後總流水

集團第三季起將網絡廣告業務更名為營銷服務，以體現線上營銷平台提供的廣泛營銷解決方案及配套技術服務，該業務上季收入按年升16.61%至299.93億元，主要受惠於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求。

集團提到，期內升級微信小店的交易平台策略，商家可經營索引化和標準化商品店面，以及提供更多流量及交易在微信生態打造統一且可信賴的交易體驗。劉熾平表示，微信小店的目的是在微信內部創造一個值得信賴的電商平台，為消費者改善購物體驗，商家亦可取得新流量及顧客，對長期潛力感到十分興奮。

集團第三季增值服務收入826.95億元，按年升9.17%，國際市場遊戲收入增長9%至145億元，遊戲收入增速明顯落後於總流水增速，因部分遊戲的留存率提高，集團相應延長收入遞延周期；本土市場遊戲收入亦升14%至309億元。

集團上季在內地發布《三角洲行動》手機及PC版，實現較高的用戶日均使用時長和留存率，展示長青潛力。James Mitchell指出，《三角洲行動》盈利能力不錯，比起旗下部分大型PvP多人遊戲剛推出時更強勁。他又稱，近月中國工作室推出的遊戲在全球範圍內取得更大成功，已成為結構性趨勢，騰訊內部亦擁有許多不同優勢的工作室，亦與外部工作室合作及投資加深彼此的關係，發揮各方的優勢。

今年回購將超千億港元目標

James Mitchell又提到，集團過去數月已積極由投資組合中套現，以回收資本用於新投資、回購或為未來投資作儲備，即使今年已作回購及派息，但今年淨現金亦逐步改善。劉熾平相信，今年回購金額將超出1000億港元的目標，有信心明年仍可產生大量的自由現金流派息和回購。