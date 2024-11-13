瑞銀：私募投資成趨勢

從事私人銀行業逾30年的錢文琳，多年來見證高淨值及超高淨值人士投資取向的轉變。她表示，過去一年至半年間 ，隨着減息預期升溫，不少高淨值客戶為尋求收益，早已於債券市場作出部署，普遍偏好優質固定收益資產，如違約風險較低的投資級別債券，減低投資風險，並於減息周期開展前鎖定未來的利息收益，也有部分高淨值客戶將部分資金配置於固定收益結構產品，如債券掛鈎票據及固定利率票據等，以獲取介乎6厘至7厘收益為目標，但也有部分客戶憂慮美國通脹情况及減息步伐減慢，選擇將部分資金配置於債券及黃金，基於黃金具避險作用，可減低整體投資組合受地緣政治因素的影響，同時可抗通脹，為回應本港客戶的需求，該行近年在港設立金庫，為客戶提供多一個儲存實金的地區選擇。

高淨值人士着重多元化投資

股票方面，錢文琳表示，近年高淨值客戶主要投資於美國市場，在內地及香港市場的配置較低，隨着內地持續推出刺激措施，最近高淨值客戶對內地及香港市場前景看法變得相對樂觀，部分客戶開始逐步增持，但未必是直接買入正股，有部分客戶會選擇透過結構產品，以於心儀股份如預期上升時獲取具吸引力的收益，一旦心儀股份意外下跌，則可於相對吸引的價位獲取正股，因此客戶選擇的往往是較穩健的股份，且在釐定結構產品合約時也不會太進取。

至於近年高淨值及超高淨值人士在投資方面最大的轉變，錢文琳認為，是對私募市場的接受程度愈來愈高，特別是超高淨值人士，如瑞銀今年5月發表的《2024 年全球家族辦公室報告》便顯示，亞太區內的家族辦公室計劃在未來5年內增加對私募股權及私募債務的配置，以保持投資組合的多元性，分散風險，並獲取更好的投資回報。

過去數年公開股債市場持續波動，與公開市場相關性偏低的私募市場，愈來愈受到高淨值或以上人士的關注。錢文琳續稱，高淨值或以上人士透過私人銀行投資於私募市場已成趨勢，基於大型私人銀行可與其他金融機構合作，為高淨值或以上客戶提供具潛力的私募資產，且私人銀行可作為一個平台，讓旗下的高淨值客戶可以相對較細額資金投資於私募資產，以該行為例近年便積極與其他金融機構合作，為其高淨值或以上客戶提供更多私募資產選擇，以致於2020年12月至2024年8月期間，該行香港財富管理客戶配置於包括私募資產在內的另類投資資產約增加了1倍。

錢文琳指出，無論是在投資組合增加黃金，還是私募資產，也反映本港的高淨值人士愈來愈着重多元化投資，該行也有為其財富管理客戶提供全權委託投資管理 （Discretionary Portfolio Management，簡稱DPM）服務，目前於該行本港財富管理業務方面，每5個客戶中便有1個有投資於該行的DPM投資組合，該行可為客戶提供不同風險程度的DPM投資組合，各投資組合會根據該行投資專家的觀點作出配置，其中的平衡投資組合 （Balance Portfolio）由今年初至9月錄得12%回報，此組合的資產配置大約三成於債券、近五成於股票，約一成為另類投資，其餘為現金及其他資產，並透露期內此組合的回報跑贏不少客戶的自選投資。

現時該行本港財富管理的客戶約九成為本地客，其餘為東南亞客戶。錢文琳稱，東南亞客戶傾向將大部分資金投放於DPM組合，基於對這些東南亞客戶而言，投放於香港的資金屬離岸投資，較期望可將資金交予專業人士代為管理，反觀不少本港客戶傾向自主投資，未必會將全數資金配置於DPM，如近年市况每每受各種消息影響，個別本港客戶會選擇將部分資金投放於短期技術性投資，再配以能提供穩健回報的DPM組合，以降低投資風險。

數碼理財需求與日俱增

自主投資的傾向於本港新一代高淨值人士身上更為明顯，也帶動對電子銀行或數碼理財的需求。錢文琳表示，由於累積財富需時，過去高淨值人士往往年齡較高，隨着財富轉移衍生的高淨值人士第二代，以及科技高速發展，而冒起的新創企業家，本港50歲以下的高淨值人士愈來愈多，近年該行亦有針對新世代對數碼理財的需求優化系統，如提供更即時的投資資訊及建議，吸引更多客戶使用，僅計今年首3季，該行在香港財富管理業務方面，使用數碼平台的活躍客戶按年增長超過20%，每月網上交易按年增長達65%，除數碼理財外，面對大灣區經濟發展愈來愈緊密，相信未來大灣區內的財富管理需求亦會愈來愈大，該行近年積極與區內商會合作，以緊貼區內企業家的理財需求，以拓展區內的財富管理業務。

明報記者 劉敬華

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