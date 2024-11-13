廖創興家族放售淺水灣地盤 市值約12億

淺水灣道94號現為一幢3層高的單幢式住宅物業，名為富慧閣，於1986年落成，樓齡38年，每層設兩伙，全盤共6個單位，每伙實用面積3504方呎，5房連套房間隔。第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深助理董事施豪東表示，物業部分單位已租出，將以連租約出售；另部分單位則以交吉形式出售。

嘉軒廣場2樓相連舖連約半億放售

有投資者放售中環核心區商舖，世邦魏理仕獲委託出售中環皇后大道中9號嘉軒廣場2樓201及202號相連舖，面積約1680方呎，將連租約一併出售，意向價5000萬元，呎價約2.97萬元。現時該相連舖由珠寶店租用，代理未有透露商舖現時租金，只表示該舖最高租金每呎曾達200元。據悉，嘉軒廣場商場部分自2018年起，6年多以來未有任何成交，上述商舖由一名海外家族投資者持有多年，希望在區內重新配置其投資組合，故放售物業。商舖業主2010年以2680萬元購入，若以意向價5000萬元售出，帳面料獲利2320萬元或約87%。

由台灣背景財團持有的天后威非路道21號Twenty One Whitfield酒店全幢，屬銀主物業，上月中以2.68億元易手，較2014年買入價3.95億元低1.27億元或32%，買家為港區全國人大代表陳振彬及陳碧琪。物業現為一幢32層高酒店，提供54間客房，總樓面約34,803方呎，以成交價計，平均每客房價值496萬元。