明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

百度創始成員郭眈近7000萬購大學閣4房

【明報專訊】本港銀行減息後，市場續有名人入市豪宅。其中被稱為「百度七劍客」之一、內地搜尋引擎百度創辦人之一郭眈，上月初以6950萬元向華懋一手購入西半山大學閣一個4房大宅，實呎近4.4萬元。

上述成交單位為大學閣2座10樓A室，實用面積1584方呎，4房雙套間隔，上月初以6950萬元售出，實呎43,876元。

資料顯示，買家以海成集團有限公司（Orient Asia Holdings Limited）作登記，公司董事郭眈（Guo Dan），為百度集團2002年成立時的創辦人之一，曾擔任高級總監帶領集團的工程部門，他同時為鼎復數據創辦人。2021年更曾出任裕承科金（0279）高級顧問，就其科技金融發展戰略向集團提供意見。

事實上，除內地客外，近日亦有不少本地名人入市。

倫贊球等3100萬購殷然蝕讓貨

資料顯示，西半山殷然高層A室，實用面積1014方呎，兩房一套連儲物室間隔，上月以3100萬元售出，實呎30,572元，原業主於2016年一手以3571萬元購入，現帳面蝕讓471萬元，連使費則料實蝕約660萬元或18%。

上述買家以世裕有限公司（Global Wealth Corporation Limited）作登記，公司董事包括倫贊球及杜梓基，前者曾為嘉華國際（0173）副董事總經理，後者現為銀河娛樂（0027）策劃部高級董事。

此外，由愛高集團（0328）已故前主席兼行政總裁梁偉成相關人士持有的大埔康樂園2街雙號屋，實用面積2520方呎，連3734方呎花園，上月以3180萬元售出，實呎12,619元，較梁偉成2012年購入價3250萬元貶值70萬元或2%。

資料顯示，買家以偉雋有限公司（Smart Good Limited）作登記，公司董事為OR CHUN PING DECADE，與「百份百餐廳」母公司、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平英文名相同，公司註冊地址亦為該集團位於新蒲崗六合工業大廈之地址。

百份百餐廳母企主席

3180萬購康樂園

資料亦顯示，柯鎮平2020年曾以3850萬元購入同屋苑一座面積相同的洋房，當年實呎15,278元，即同類單位4年間貶值17%。

相關字詞﹕柯鎮平 百份百餐廳 嘉華國際 倫贊球 康樂園 殷然 大學閣 郭眈 百度七劍客

上 / 下一篇新聞

中美政治風險增 恒指失守二萬關 午後跌幅曾擴至逾600點 人幣跌穿7.24
中美政治風險增 恒指失守二萬關 午後跌幅曾擴至逾600點 人幣跌穿7.24
港比特幣ETF成交AUM逆市升
港比特幣ETF成交AUM逆市升
彭博：內地擬削減購房稅 京滬等大城市3%降至1%
彭博：內地擬削減購房稅 京滬等大城市3%降至1%
恒大周四清盤聆訊押後
恒大周四清盤聆訊押後
盈富基金25周年 陳茂波：港金融市場里程碑
盈富基金25周年 陳茂波：港金融市場里程碑
「末日博士」魯賓尼：中國再與特朗普交手處弱勢
「末日博士」魯賓尼：中國再與特朗普交手處弱勢
證監再出招 鼎益豐前主席等研訊展開 涉嫌操縱環球智能股份交易
證監再出招 鼎益豐前主席等研訊展開 涉嫌操縱環球智能股份交易
未提雙11 GMV實數 阿里京東稱增長
未提雙11 GMV實數 阿里京東稱增長
德勤：港本財年赤字或逾千億
德勤：港本財年赤字或逾千億
區宗傑：澳門政府應助年輕人中小企尋出路
區宗傑：澳門政府應助年輕人中小企尋出路
澳博上季轉賺 EBITDA增83%
澳博上季轉賺 EBITDA增83%
騰訊音樂上季純利升三成
騰訊音樂上季純利升三成
友邦獲批重慶籌建分公司
友邦獲批重慶籌建分公司
關稅陰霾拖低歐亞股市 台韓股挫 美擬禁對華出口7納米晶片 台積電挫逾3％
關稅陰霾拖低歐亞股市 台韓股挫 美擬禁對華出口7納米晶片 台積電挫逾3％
軟銀次季轉賺597億 遠勝預期
軟銀次季轉賺597億 遠勝預期
黑石CEO押注特朗普勝選 傳列財長候選名單
黑石CEO押注特朗普勝選 傳列財長候選名單
張兆聰：留意美二三線軟件股上破否
張兆聰：留意美二三線軟件股上破否
港元定存7日年息見9厘
港元定存7日年息見9厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
張蒙：人民幣料緩慢走弱
張蒙：人民幣料緩慢走弱
技術取勝：金風或下試6元關
技術取勝：金風或下試6元關
劉思明：港股乏利好消息支持 或進一步下跌
劉思明：港股乏利好消息支持 或進一步下跌
周顯：獨董設限 更多人「受惠」
周顯：獨董設限 更多人「受惠」
湯文亮：香港將面對 龐大移民潮
湯文亮：香港將面對 龐大移民潮
101 KINGS ROAD折實均呎2.08萬 貼區內二手價 首批51伙1房488萬入場
101 KINGS ROAD折實均呎2.08萬 貼區內二手價 首批51伙1房488萬入場
ONE STANLEY 31號洋房9614萬沽
ONE STANLEY 31號洋房9614萬沽
投資客購上嵐減價貨尾 4個月炒貴9%
投資客購上嵐減價貨尾 4個月炒貴9%
廖創興家族放售淺水灣地盤 市值約12億
廖創興家族放售淺水灣地盤 市值約12億
皓日配套便利 九龍灣30年首新盤
皓日配套便利 九龍灣30年首新盤
前臨全新東九文化中心
前臨全新東九文化中心
瑞銀：私募投資成趨勢
瑞銀：私募投資成趨勢