ONE STANLEY 31號洋房9614萬沽

實呎近3.5萬 外區客作自住

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY 31號洋房，實用面積2781方呎，4房雙套連書房、工人房、工作間及雙儲物室間隔，連424方呎前後花園及526方呎天台，買家為外區客，採120天即供付款辦法以逾9613.6萬元購入自住，實呎34,569元。鄭智荣續稱，ONE STANLEY至今累沽14伙，總成交金額逾12.15億元。

瓏珀山連售兩伙 特色戶2768萬沽

另外，瓏珀山昨再錄兩宗成交，5個半月累售96伙，套現逾20.5億元。是次標售單位分別為King Tower 1的27樓Penthouse A單位，3房1套間隔，實用1220方呎，連680方呎天台，成交價2768.4萬元，實呎22,692元，而King Tower 2的20樓A室，實用面積1061方呎，3房1套連書房間隔，則以1917萬元售出，實呎18,068元。