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經濟
2024年11月13日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
中美政治風險增 恒指失守二萬關 午後跌幅曾擴至逾600點 人幣跌穿7.24
港比特幣ETF成交AUM逆市升
彭博：內地擬削減購房稅 京滬等大城市3%降至1%
恒大周四清盤聆訊押後
盈富基金25周年 陳茂波：港金融市場里程碑
「末日博士」魯賓尼：中國再與特朗普交手處弱勢
證監再出招 鼎益豐前主席等研訊展開 涉嫌操縱環球智能股份交易
未提雙11 GMV實數 阿里京東稱增長
德勤：港本財年赤字或逾千億
區宗傑：澳門政府應助年輕人中小企尋出路
澳博上季轉賺 EBITDA增83%
騰訊音樂上季純利升三成
友邦獲批重慶籌建分公司
關稅陰霾拖低歐亞股市 台韓股挫 美擬禁對華出口7納米晶片 台積電挫逾3％
軟銀次季轉賺597億 遠勝預期
黑石CEO押注特朗普勝選 傳列財長候選名單
張兆聰：留意美二三線軟件股上破否
港元定存7日年息見9厘
人民幣定存高息精選
張蒙：人民幣料緩慢走弱
技術取勝：金風或下試6元關
劉思明：港股乏利好消息支持 或進一步下跌
周顯：獨董設限 更多人「受惠」
湯文亮：香港將面對 龐大移民潮
101 KINGS ROAD折實均呎2.08萬 貼區內二手價 首批51伙1房488萬入場
ONE STANLEY 31號洋房9614萬沽
百度創始成員郭眈近7000萬購大學閣4房
投資客購上嵐減價貨尾 4個月炒貴9%
廖創興家族放售淺水灣地盤 市值約12億
皓日配套便利 九龍灣30年首新盤
前臨全新東九文化中心
瑞銀：私募投資成趨勢
技術取勝：金風或下試6元關
【明報專訊】零跑31元料有支持（圖）
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