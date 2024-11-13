騰訊音樂上季純利升三成

集團昨績前收市報45.25港元，升0.56%；美股（美：TME）盤前曾跌逾5%。

集團第三季收入為70.2億元，按年升6.8%，主要受惠於在線音樂服務收入強勁增長，部分被社交娛樂服務和其他服務收入下降所抵消。在線音樂訂閱上季收入按年升20.3%至38.4億元，社交娛樂服務和其他服務收入按年下降23.9%至20.2億元，主要由於集團調整部分直播互動功能及實施更嚴格的合規程序。

付費用戶數升逾15%

截至今年第三季底，集團在線音樂服務移動端月活躍用戶數（MAU）按年下跌3%至5.76億，付費用戶數按年升15.5%至1.19億，單個付費用戶月均收入為10.8元，按年升4.9%；社交娛樂服務MAU按年跌30.2%至9000萬，付費用戶數按年升1.3%至790萬，單個付費用戶月均收入為64.8元，按年跌24.8%。

騰訊音樂首席執行官梁柱表示，在線音樂訂閱業務付費用戶數淨增長勝預期，單個付費用戶月均收入繼續提高，將持續推動未來的付費用戶規模穩步擴張。