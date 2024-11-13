區宗傑：澳門政府應助年輕人中小企尋出路

他提議澳門仿效新加坡、韓國政府推動中小企尋求出路，並且拓寬視野，助力澳門年輕人開拓大灣區及海外尋找「藍海市場」（具增長潛力市場），走出澳門，甚至可更進一步在烏克蘭戰後幫助重建。

陳坤耀：港澳應開發中間勢力國家市場

出席同一場合的香港大學經管學院名譽教授陳坤耀表示，隨着美國新政府上台，政策方向會對美國資本市場有利，並料推動美元上升，在高關稅下亦推動通脹出現，減息周期會可能因此結束，形成另一高息周期，恐對港澳市場構成影響。香港及澳門亦應該向中間勢力國家如人口多的印尼、印度、沙特阿拉伯及巴西去開發市場，平衡發展。

恒生大學兼職教授馮孝忠在會上表示，在港澳金融業基建日趨成熟下，可進一步推動港澳金融發展。隨着特首李家超在施政報告建議擴建機場金庫及貴金屬倉庫，港澳兩地可以有更大聯繫，在非股票方面尋求發展，例如香港可借助橫琴及大灣區結合，覓地建立倉庫，這樣香港企業有機會参與，並可推動實物交割。

此外，富衛集團主席馬時亨在論壇前指出，香港在過去20年貨櫃港地位及文化事業已被人家取代，科技發展亦見落後。他亦稱，大灣區有8000萬人口，對保險及投資需求大，富衞集團希望在大灣區取得牌照銷售，在澳門的業務亦期望擴大。