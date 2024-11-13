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經濟

德勤：港本財年赤字或逾千億

【明報專訊】德勤預期，香港2024/25年度財政赤字或超過千億港元，財政儲備至明年3月底預計下降至約6000億元，相對今年3月底實際為7346億元。德勤提出3個對2025/26年香港財政預算案的期望，分別由稅務政策角度提升香港競爭力；維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位；以及為數字經濟建立更具吸引力的營商環境。

稅務政策方面，德勤認為政府應向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率，相當於標準稅率一半；以吸引海外及國內企業落戶香港，促進全面大宗商品交易生態圈發展。另外，該行建議改善船舶租賃稅務優惠制度、放寬研發及知識產權相關稅務扣減等。

至於維護香港國際金融中心及資產管理中心地位，德勤建議單一家族辦公室及基金的稅務優惠升級，擴大合資格資產名單至數碼資產、藝術品、海外物業、逾5000萬元的香港物業，並取消針對股息收入或利息收入等附帶交易的收入，不超過總收入5%的免稅門檻。此外，德勤建議分三階段推動內地高淨值家族或人士在港成立單一家辦，先以大灣區為試點，再推廣至內地其他城市，最後加大內地投資者在港家辦的跨境投資額度。

德勤中國稅務合伙人潘宗杰表示，去年底該行統計香港約有2700間家族辦公室，截至今年5月底，新成立並向投資推廣署登記的家族辦公室約90間，另有逾130個高淨值家辦或人士正準備在港成立家辦。他又指出，東南亞、歐洲的家族都有興趣來港成立單一家辦，相信本港的稅務優惠、法律體制具吸引力。

德勤中國稅務合伙人尹佩儀表示，香港下半財政年度將有數筆債券需還款，以致今年度或錄得逾千億元財政赤字。由於上財年政府曾有一季暫停賣地，料本年度賣地收入增加，截至目前已售出兩幅土地，仍有10幅地皮將會推出。

相關字詞﹕德勤中國 資產管理 家族辦公室 國際金融中心 財政預算案 大灣區

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