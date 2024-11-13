證監再出招 鼎益豐前主席等研訊展開 涉嫌操縱環球智能股份交易

證監會繼續出招追究「道士股」鼎益豐控股（0612）前主席隋廣義為首的涉嫌造市詐騙集團，昨公布在市場失當行為審裁處對隋廣義、兩家公司實體及其他28名嫌疑人展開研訊程序，因涉嫌操縱環球智能（前稱中國智能，除牌前編號：0395）股份。

證監會指出，在2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋與其他30個嫌疑犯就環球智能股份進行操縱交易，推高股價及成交量，導致造成有關股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象，上述嫌疑犯的證券帳戶之間的配對交易佔智能股份在關鍵時間相當大的一部分成交量。

由於截至2018年12月31日，智能股份佔鼎益豐總資產的21.68%，因此智能股價的大幅上升亦為鼎益豐帶來重大投資收益。證監會曾於2019年6月，向14家經紀行發出限制通知書，以凍結與智能股份涉嫌市場操縱活動有關的證券帳戶，有關的限制通知書仍然有效。

證監會聲明中感謝中證監提供協助

證監會在聲明中感謝中證監在調查過程中提供協助。上周二（5日），深圳市公安局福田分局發布通報，指隋廣義涉嫌集資詐騙等犯罪，被採取刑事強制措施。

除了環球智能外，證監會於今年2月及3月，亦已就鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動，分別在原訟法庭及審裁處，對隋廣義及另外20名人士，展開法律程序和研訊程序。證監會稱，在2018年3月1日至2018年9月14日期間，隋及其他人士就鼎益豐股份進行操縱交易和大量對盤交易。

證監會曾於2019年向合共17家經紀行發出限制通知書，以凍結與涉及鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶。

證監會並於今年10月，取得法庭命令凍結11名涉嫌操縱鼎益豐股份人士的63.5億元資產，確保在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情况下，有足夠資產日後「回水」。