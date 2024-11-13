「末日博士」魯賓尼：中國再與特朗普交手處弱勢

魯比尼預計，中國於2020年代結束時，國內生產總值（GDP）增長率最低可能放緩至3%。即使特朗普上任前，中國傾銷過剩的供應亦難以為繼。他續稱，也許「特朗普衝擊」將迫使中國推動內部改革，但不確定會否很快發生。

2020年代尾GDP或放緩至3%

美國方面，魯賓尼表示，特朗普如果讓2017年的減稅政策永久化，市場反應將會非常迅速，或對更「激進」的經濟政策形成抑制作用。魯賓尼認為，特朗普關心市場紀律，若債券孳息率走高、股市修正，「債券衛士」認定的政策不可以持續，稱職的經濟顧問將會警告特朗普不要採取激進民粹主義的政策。魯賓尼指出，目前投資者仍在試圖確認特朗普第二任期的具體經濟政策方向。

美國總統大選前，魯賓尼曾表示特朗普的政策計劃，包括提高關稅、貶值美元，以及對非法移民採取強硬立場，這些可能會令經濟增長放慢同時推高通脹。