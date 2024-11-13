彭博：內地擬削減購房稅 京滬等大城市3%降至1%

報道引述消息指出，監管機構正在制訂一項提案，允許上海和北京等大城市將購房者的契稅（deed tax）從目前高達3%的水平降至低至1%。知情人士補充說，市政府有調整規則的空間。

消息表示，根據最新的提議，一線城市預計將被允許取消普通住宅和豪華住宅之間購房稅率的區別，這將大大降低尋求升級住宅的人們的購買成本。

除了契稅之外，業主如果在兩年內出售物業，還需繳納約5%的高額增值稅。例如，在上海，面積超過144平方米（約1550方呎）的公寓被視為「非普通」。報道表示，財政部、國家稅務總局和住建部沒有回應置評請求。

內房股先升後回 龍湖跌4.45%

銀河證券香港中國房地產研究主管鄭懷武表示，若此舉得以實施，將有助於降低購房成本並促進房地產銷售。晨星分析師Jeff Zhang稱，下調購房契稅與此前對於政府將推出財政政策助力房地產行業的預期相脗合。

內房股昨日隨大市先升後回，中小型民企跌幅較大，景瑞（1862）跌14.5%、力高（1622）跌9.52%、富力（2777）跌8.16%、旭輝（0884）跌6.41%；大型股萬科（2202）跌5.59%、龍湖（0960）跌4.45%、融創（1918）跌3.38%；國企中海外（0688）跌2.45%、潤地（1109）跌4.02%。