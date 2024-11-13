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經濟

中美政治風險增 恒指失守二萬關 午後跌幅曾擴至逾600點 人幣跌穿7.24

【明報專訊】騰訊控股（0700）為首的重磅科網股公布業績前，市場續發酵人大常委會上周公布批准的6萬億元人民幣新增債務限額，撐市力度不足，加上美國總統當選人特朗普，據報內閣主要官員熱門人選均為對華鷹派人士，尤其屬意被視為仇華政客的共和黨參議員魯比奧出任國務卿，令中美政治風險升溫。美匯持續走強，創逾4個月高位，拖累離岸人民幣貶值，在岸價曾跌穿7.24。港股回吐壓力增，恒指午後跌幅擴大至逾600點，失守二萬點關，收市見近七周低。

恒指昨日低開92點，早段一度轉升90點，其後再度回落，最多跌665點，低見19,761點，是9月26日以來即日低位，收報19,846點，跌580點或2.84%，表現為亞洲主要股市中最差。港股連跌3日，累跌1106點。國指挫228點或3.1%，收報7127點，見逾6周低；科指跌194點或4.2%，收市報4456點，見逾3周低。

北水淨流入減少至98億

大市成交2342億元，較上日增加14.6%，是10月18日後最多。北水淨流入輕微減少至97.9億元，主力買入盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828）兩隻ETF，淨入分別達51.1億元及8.8億元，兩隻ETF全日成交分別高達261億元及64.6億元。北水淨賣出最多是中移動（0941），淨沽達7.5億元。

重磅科網股捱沽，今日（13日）公布業績的騰訊跌逾2%。美團（3690）及京東（9618）跌半成，阿里巴巴（9988）跌近4%。中升（0881）復牌跌近一成，為表現最差藍籌。晶片及手機設備股回吐，中芯國際（0981）跌8%、華虹半導體（1347）跌5.5%；舜宇（2382）跌近4%，瑞聲（2018）跌半成。內需消費股受壓，潤啤（0291）跌7%，百威亞太（1876）跌逾6%。

瑞銀：5%至10%跌幅提供買入機會

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，人大常委會公布的方案內容可能使部分投資者感到失望，因為市場對消費和房地產市場刺激措施加碼的預期似乎更高。由於近期中國股票走勢似乎也反映更激進的政策刺激措施，特別是考慮到美國大選的結果，認為市場可能會回落，但5%至10%的跌幅或為投資者提供更具吸引力的買入機會。

黃國英：刺激措施與預期有落差

黃國英資產管理創辦人黃國英亦表示，人大常委會公布的政策，與市場預期有落差，關鍵是政府只化解地方債務，但未能令民眾回復信心去投資、消費及買樓等，預期港股短期走勢會較差，但認為中長期，從策略上可買入優質民企。

獨立股評人郭思治表示，港股昨日大跌沒有特別利淡消息，主要是市場情緒主導大市，早前買了貨有得賺就獲利，沒有賺的就見大市穿2萬點，急着計數離場，形成港股愈跌愈急。預期後市會較弱，但不會大跌，支持位19,500點。

明報記者

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